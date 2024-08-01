Gazeteciler İsrail'in Al Jazeera muhabirini öldürmesini protesto etti

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Gazze Şeridi'nde görev yapan onlarca gazeteci, İsrail ordusunun Al Jazeera muhabiri İsmail el-Gul ile kameraman Rami er-Rifi'yi öldürmesini protesto etti.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir araya gelen onlarca gazeteci, Katar merkezli Al Jazeera televizyonunda görev yapan 2 meslektaşının dün Gazze'de İsrail saldırısında öldürülmesine tepki gösterdi.

İsrail saldırısında öldürülen Al Jazeera muhabiri Gul ile kameraman Rifi'nin fotoğraflarını taşıyan gazeteciler, İsrail'in Gazze Şeridi'nde işlediği cinayetleri kınadı ve gazetecilerin korunmasını istedi.

İsrail, gazetecileri hedef alarak gerçeklerin duyulmasını engellemeye çalışıyor

Al Jazeera muhabiri Enes eş-Şerif, gösteride yaptığı konuşmada, dün öldürülen 2 meslektaşının daha önce de çok sayıda saldırıya maruz kaldığını ancak tüm zorlu şartlara rağmen sahadan ayrılmadığını ve görevini sürdürdüğünü söyledi.

İsrail'in gazetecileri hedef alarak gerçeklerin duyulmasını engellemeye çalıştığını vurgulayan Şerif, her şeye rağmen Gazze'deki gazetecilerin İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği suçları dünyaya duyurmakta kararlı olduğunu dile getirdi.

Gazze'nin kuzeyinde yaşanan dramı dünyaya duyurmak için çok çaba harcamıştı

Öldürülen Al Jazeera muhabiri İsmail el-Gul'un kardeşi Cihad el-Gul, kardeşinin Gazze'nin kuzeyinde yaşanan dramı dünyaya duyurmak için çok çaba harcadığını söyledi.

Cihad el-Gul, kardeşinin, dün, İran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İsrail saldırıları sonucu yıkılan evinin görüntülerini almak için Gazze Şeridi'ndeki Şati Mülteci Kampı'na gittiğini ve bölgeden ayrıldıktan sonra üzerlerinde basın yelekleri olmasına rağmen araçlarının hedef alındığını ifade etti.

Gazze'de görev yapan gazetecilerden Husam Şebat, İsrail'in Gazze'deki gazetecileri susturma çabalarına ve hedef alınmalarına rağmen görevlerini sürdüreceklerini dile getirdi.

İsrail ordusunun, dün, Gazze Şeridi'ndeki Şati Mülteci Kampı'nda seyir halindeki bir araca düzenlediği saldırıda Al Jazeera muhabiri İsmail el-Gul ve kameraman Rami er-Rifi hayatını kaybetmişti.

Al Jazeera muhabiri Gul ve Rifi, İran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İsrail saldırıları sonucu yıkılan evinin görüntülerini almak için Gazze Şeridi'ndeki Şati Mülteci Kampı'na gitmişti.

Gazeteciler, Heniyye'nin yıkılan evinin çekiminin ardından bölgeden ayrıldıkları sırada araçlarını hedef alan İHA saldırısında öldürülmüştü.