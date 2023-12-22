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Gazetecileri Koruma Komitesi: Gazze'de öldürülen gazeteci sayısı emsalsiz - Son Dakika
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Gazetecileri Koruma Komitesi: Gazze'de öldürülen gazeteci sayısı emsalsiz

ABD merkezli Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), Gazze'de öldürülen gazeteci sayısının emsalsiz olduğunu belirterek, gazetecilerin hedef alınmasından endişe duyulduğunu açıkladı. CPJ'nin yayımladığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucunda yaşamını yitiren gazeteci sayısının bir yılda ölen gazeteci sayısından daha fazla olduğu vurgulandı. Açıklamada, gazetecilere yönelik sansür uygulandığı, gözaltına alındığı ve tacize maruz kaldığı da belirtildi.

Gazetecileri Koruma Komitesi: Gazze\'de öldürülen gazeteci sayısı emsalsiz
22.12.2023 - 12:05,
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ABD merkezli kuruluş Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), Gazze'de öldürülen gazeteci sayısını "emsalsiz" olarak nitelendirerek, gazetecilerin hedef alınmasından endişe duyulduğunu açıkladı.

CPJ'nin yayımladığı açıklamada, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle yaşamını yitiren gazeteci sayısının herhangi bir ülkede 1 yılda ölen gazeteci sayısından daha fazla olduğunun altı çizildi.

Açıklamada, "CPJ, İsrail ordusunun gazetecileri ve ailelerini hedef almasından dolayı özellikle endişe duyuyor. En az bir vakada, açık bir şekilde üzerinde basın işareti olan bir gazeteci çatışmanın olmadığı bir bölgede yaşamını yitirdi. En az 2 diğer vakada ise gazeteciler, aileleri öldürülmeden önce İsrailli yetkililer ve ordu mensuplarından tehdit aldıklarını bildirmişti." ifadesi kullanıldı.

Bölgede gazetecilere yönelik sansür uygulandığına işaret edilen açıklamada, en az 20 gazetecinin gözaltına alındığı ve birçoğunun da fiziksel ya da çevrim içi tacize maruz kaldığı kaydedildi.

Açıklamada, birçok medya merkezinin de İsrail bombardımanlarında yerle bir edildiği aktarılarak, "Bombardıman ve kısıtlı insani yardım nedeniyle yaşanan sürekli iletişim kesintisi ve yakıt, gıda ve barınma eksikliği, uluslararası gazetecilerin savaşın çoğu bölümüne neredeyse hiçbir bağımsız erişimi olmadığı Gazze'de gazeteciliği ciddi derecede engelledi." yorumuna yer verildi.

"İsrail ordusu, 10 haftada bir ülkenin 1 yılda öldürdüğünden daha çok gazeteciyi öldürdü"

Açıklamada görüşlerine yer verilen CPJ Başkanı Jodie Ginsberg, "İsrail-Gazze savaşında öldürülen gazeteci yoğunluğu CPJ tarihinde emsalsiz bir şey ve sahadaki gazeteciler için durumun ne kadar ağır olduğunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

CPJ Orta Doğu ve Kuzey Afrika Program Koordinatörü Sherif Mansour ise Gazze'ye yönelik saldırıları "gazeteciler için görülmüş en tehlikeli durum" olarak nitelendirerek, "İsrail ordusu, 10 haftada bir ülkenin 1 yılda öldürdüğünden daha çok gazeteciyi öldürdü. Öldürülen her gazeteci ile savaşın belgelendirilmesi ve anlaşılması daha zor bir hal alıyor." görüşünü paylaştı.

Gazze'deki hükümet: İsrail'in saldırılarında 98 gazeteci öldürüldü

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, Ala Ebu Muammer isimli gazetecinin İsrail'in saldırısında hayatını kaybettiği ve böylece 7 Ekim'den bu yana öldürülen gazetecilerin sayısının 98'e yükseldiği kaydedilmişti.

Medya Ofisinden daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de gazetecileri "Filistin anlatısını susturmak, gerçekleri gizlemek, haber ve bilgilerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasıtlı olarak öldürdüğü" ifade edilmişti.

Kaynak: AA
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