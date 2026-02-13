Atatürk'ün Malatya'ya Gelişinin 95. Yılı

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN - Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA)- Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Malatya'ya gelişinin 95'inci yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirilen programa; Malatya Valisi Seddar Yavuz, 2. Ordu Komutanı Zorlu Topaloğlu, Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Ayhan ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Anıt önündeki tören, Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Ayhan'ın Anıt Şeref Defteri'ni imzalamasıyla sona erdi.

Protokol üyeleri daha sonra Atatürk Evi'ni ziyaret etti. Programın son bölümünde ise Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezi'nde etkinlik düzenlendi.

"Aziz milletimiz yolculuğuna devam ediyor"

Burada konuşan Malatya Valisi Seddar Yavuz, şunları söyledi:

"2 bin 200 yıllık devlet geleneği, Anadolu'daki bin yıllık hükümranlığımız, Selçuklu ve cihan sulhunu tesis eden Osmanlı İmparatorluğu ve bugün kurmuş olduğumuz Türkiye Cumhuriyeti ile aziz milletimiz yolculuğuna devam ediyor."

Büyük milletler tarih boyunca büyük liderler de yetiştirmiştir. Bilim insanları yetiştirdiğimiz gibi. İşte son yüzyılın en büyük liderlerinden bir tanesi de hiç şüphesiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür.

Sanayi devrimini ıskalayıp büyük acılarla yüzleştiğimiz bir dönemde milletimize umut olmuş, büyük bir lider çıkarttı. Nitekim herkesin umutsuzluğa kapıldığı, neredeyse her bir vatan köşesine alçakça saldırıların devam ettiği bir dönemde 19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a çıktı.

Bugün bazılarınin 'bu ülkeden bir şey olmaz, kaçın kaçın' dediklerini düşününce, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1919'da büyük yokluklarla bu vatanı tekrar işgalden kurtarmak için ortaya koymuş olduğu mücadeleyi de daha iyi anlıyoruz. Sevgili evlatlarım, şartlar ne olursa olsun umutsuzluğa kapılmak yok."

Program, öğrencilerin şiir okuması ve Atatürk'ün Malatya'ya gelişiyle ilgili video gösterimiyle sona erdi.