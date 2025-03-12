Gazi Olaylarında Hayatını Kaybedenler 30'uncu Yılında Yürüyüşle Anıldı - Son Dakika
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Gazi Olaylarında Hayatını Kaybedenler 30'uncu Yılında Yürüyüşle Anıldı

Gazi Mahallesi’nde 12 Mart 1995’te yaşanan olaylarda yaşamını yitiren 22 kişi, katliamın 30. yılında mahallede düzenlenen yürüyüşle anıldı. Anma etkinliğinde konuşan CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, "Sivas ile Gazi olayları arasında 2 yıl var. Eğer ki Madımak’ta gerçek failler ortaya çıkarılmış olsaydı, Gazi yaşanmazdı" dedi.

12.03.2025 18:59
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Haber: Hakan KAYA-Kamera: Onur DURSUN

(İSTANBUL) Gazi Mahallesi'nde 12 Mart 1995'te yaşanan olaylarda yaşamını yitiren 22 kişi, katliamın 30. yılında mahallede düzenlenen yürüyüşle anıldı. Anma etkinliğinde konuşan CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, "Sivas ile Gazi olayları arasında 2 yıl var. Eğer ki Madımak'ta gerçek failler ortaya çıkarılmış olsaydı, Gazi yaşanmazdı" dedi.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bulunan Gazi Mahallesi'nde 12 Mart 1995 ve sonrasında yaşanan katliamda hayatını kaybeden 22 kişi, olayların başlangıcının 30. yıl dönümünde mahallede düzenlenen yürüyüşle anıldı. 12 Mart Platformu, Gazi ve Ümraniye Şehit Aileleri ve Gazi Mahallesi halkının çağrısıyla düzenlenen anma töreni için Gazi Cemevi önünde toplanıldı.

Anıt açılışı yapıldı

Cemevi önünde kurulan sahnede türküler, şarkılar söylendi. Sanatçı Tolga Sağ da etkinliğe katılarak burada sahne aldı. Saat 13.00'te 12 Mart olaylarında hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşunun ardından Cemevi önünde anıt açılışı yapıldı. Anma etkinliğinde katliamlarda hayatını kaybedenlerin aileleri sahneye davet edilerek konuşmalar gerçekleştirildi.

"Devletin kendi eliyle, kendi silahıyla çocuklarımız vuruldu"

Olaylarda hayatını kaybeden Zeynep Poyraz'ın babası Cemal Poyraz "Bizim kimseyle bir alıp vereceğimiz yokken 12 Mart'ta bize yapılan katliamda dertleri neydi? Ne için yapıldı? Devletin kendi eliyle, kendi silahıyla çocuklarımız vuruldu. Bize bıraktığı bu acıları unutmak, bu devlete vatandaşlık yapmak bizim için çok kolay değildir. 21 yaşında çocuğun ne şartlar altında yetiştirildiğini ancak biz biliriz" dedi.

"20 milyon Alevi yurttaşımızın ibadetini tanımak zorundasınız"

Gazi Eğitim ve Kültür Vakfı Cemevi Başkanı Hıdır Karataş konuşmasında iktidar ve muhalefet partilerine seslenerek, "20 milyon Alevi yurttaşımızın ibadetini tanımak zorundasınız, mecbursunuz. Cemevlerimizi ibadethane olarak kabul etmek zorundasınız. Bakın son dönemlerde bir iklim oluşuyor. Bekayı sağda solda aramaya gerek yok. Yeni, demokratik, çağdaş, özgürlükçü laikliğin olduğu bir anayasa istiyoruz. Talebimiz budur." dedi.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat ise, "Biz ki Kerbela'da, Dersim'de acılar yaşadık, bugün de yaşıyoruz. Bir birimizin elinden tutarsak demokratikleşme anlamında Türkiye'de, Ortadoğu'da barışın türkülerini hep beraber, bunun gelmesi için mücadele edersek, birbirimizin elinden tutarsak, bu yezid mantığının karşısında hep beraber dik durabiliriz." şeklinde konuştu.

"Demokratik, özgür, bağımsız, sömürüsüz bir Türkiye'yi hep birlikte kuracağız"

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan da Türkiye'de demokratik hak ve özgürlükleri için mücadele edeceklerini belirterek, "Hep birlikte kazanacağız. Bizler birleşmeden, mücadele etmeden kendi geleceğimizi kendi elimize almadan hiç kimse bize elleriyle bir kurtuluşu vermeyecektir. O yüzden 30 yıl önce  Gazi'de katledilen canlarımıza sözümüz şu; demokratik, özgür, bağımsız, sömürüsüz bir Türkiye'yi hep birlikte kuracağız." ifadelerini kullandı.

"Eğer ki Madımak'ta gerçek failler ortaya çıkarılmış olsaydı, Gazi yaşanmazdı"

CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek ise şöyle konuştu:

"Üzerinden 30 yıl geçti ama acılarımız dün gibi taze. Ne yaptılarsa bu acıları bizlere unutturamadılar. Bizim Maraş'ta, Sivas'ta Çorum'da, Gazi'de, Ankara'da yaşadığımız acıların bir ortak özelliği varsa hiçbir zaman sorumluların yargılanmamasıdır. Hiçbir zaman asıl faillerin ortaya çıkarılmamasıdır. Sivas ile Gazi olayları arasında 2 yıl var. Eğer ki Madımak'ta gerçek failler ortaya çıkarılmış olsaydı, Gazi yaşanmazdı. Bugün Suriye'de bir katliam yaşanıyor. Bas bas bağırıyoruz. Biz otur dediğimizde oturur, kalk dediğimizde kalkar ne dersek onu yapar, gerekirse yanımıza geçer arabamızı sürer dedikleri adam orada katliam yapıyor. Seslerini çıkarmadıkları gibi bir de oradaki halkı provokatörlükle suçluyorlar. İşte halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek budur. Bizler bu acılar bir daha yaşanmasın diye, tüm dünyada barış olsun diye bunları yapanlar yargılansın diye mücadelemize devam edeceğiz. "

Sloganlarla yürüyüşe geçtiler

Konuşmaların ardından gruplar sloganlar atarak yürüyüşe geçti. Gruplar, silahlı saldırının yaşandığı kıraathanenin önünde bir süre durarak, saldırıda ölenlerin isimlerini okudu. Gruplar daha sonra sloganlar eşliğinde katliamın yaşandığı eski postaneye doğru yürüyüşe geçti. Anma etkinliği mezarlık ziyaretiyle son buldu.

Kaynak: ANKA

Milletvekili, İstanbul, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazi Olaylarında Hayatını Kaybedenler 30'uncu Yılında Yürüyüşle Anıldı - Son Dakika

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