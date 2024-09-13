Gazi Üniversitesi'nde Sepsis Farkındalık Etkinliği

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Gazi Üniversitesi'nden sepsis hastalığına sapanlı farkındalık etkinliği

ANKARA - Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından, sepsis hastalığına farkındalığı arttırmak adına sapan yarışmasının düzenlendiği etkinlik yapıldı.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından 13 Eylül Dünya Sepsis Günü nedeniyle farkındalık etkinliği düzenlendi. Sepsis hastalığı ve sepsise bağlı olarak gerçekleşen sorunlara dikkati çekilen etkinlikte, 'Hedef 12' temalı sapan yarışması düzenlendi. Toplam 8 hastaneden 2 kişiden oluşan 20 takımın katıldığı yarışmada, sepsis hastalığın topluma anlatılması, bireylerin hastalık hakkında erken tanıyı destekler nitelikte aydınlatılması ve erken tanı ve tedaviyle önlenebilir ölüm riskinin azaltılmasının dikkat çekilmesi amaçlandı.

Etkinlikte bir açılış konuşması gerçekleştiren Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uğur Ünal, "Çok güzel bir ortam olmuş. Buna vesile olan kıymetli hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Herkesin emeğine sağlık. Katılım sağlayan öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

"Sepsis önlenebilir, ancak farkındalığın artması gereklidir"

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Yoğum Bakım Bilim Dalı Başkanı Mutlu Uysal Yazıcı ise, "Dünyada önlenebilir ölüm nedenleri içerisinde birinci sıradadır. Hastalığın erken tanınması, şüphe edilmesi, sepsiste altın saat dediğimiz ilk 1 saatte hedefe yönelik uygun tedavi yapılması, ölümün ve organ yetmezliğinin önüne geçebilir. Sepsis önlenebilir, ancak farkındalığın artması gereklidir. Hedef 12 sloganıyla amacımız altın saatte hedef '12'yi vurmaktır. Düzenlediğimiz hep siz farkındalık etkinliğimize katılan siz değerli hocalarımıza artık çalışma arkadaşlarımıza ve öğrencilerimize teşekkür ederiz. Dileriz ki sessiz farkındalığıyla yıllar içerisinde bebek ve çocuk ölümleri en düşük seviyelere iner" açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından Rektör Ünal, sapanla atış yaparak yarışmayı başlattı.