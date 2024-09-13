Gazi Üniversitesi'nde Sepsis Farkındalık Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gazi Üniversitesi'nde Sepsis Farkındalık Etkinliği

Sepsis için farkındalık artırmayı amaçlayan sapan yarışı düzenlendi.

13.09.2024 19:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazi Üniversitesi'nden sepsis hastalığına sapanlı farkındalık etkinliği

ANKARA - Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından, sepsis hastalığına farkındalığı arttırmak adına sapan yarışmasının düzenlendiği etkinlik yapıldı.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından 13 Eylül Dünya Sepsis Günü nedeniyle farkındalık etkinliği düzenlendi. Sepsis hastalığı ve sepsise bağlı olarak gerçekleşen sorunlara dikkati çekilen etkinlikte, 'Hedef 12' temalı sapan yarışması düzenlendi. Toplam 8 hastaneden 2 kişiden oluşan 20 takımın katıldığı yarışmada, sepsis hastalığın topluma anlatılması, bireylerin hastalık hakkında erken tanıyı destekler nitelikte aydınlatılması ve erken tanı ve tedaviyle önlenebilir ölüm riskinin azaltılmasının dikkat çekilmesi amaçlandı.

Etkinlikte bir açılış konuşması gerçekleştiren Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uğur Ünal, "Çok güzel bir ortam olmuş. Buna vesile olan kıymetli hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Herkesin emeğine sağlık. Katılım sağlayan öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

"Sepsis önlenebilir, ancak farkındalığın artması gereklidir"

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Yoğum Bakım Bilim Dalı Başkanı Mutlu Uysal Yazıcı ise, "Dünyada önlenebilir ölüm nedenleri içerisinde birinci sıradadır. Hastalığın erken tanınması, şüphe edilmesi, sepsiste altın saat dediğimiz ilk 1 saatte hedefe yönelik uygun tedavi yapılması, ölümün ve organ yetmezliğinin önüne geçebilir. Sepsis önlenebilir, ancak farkındalığın artması gereklidir. Hedef 12 sloganıyla amacımız altın saatte hedef '12'yi vurmaktır. Düzenlediğimiz hep siz farkındalık etkinliğimize katılan siz değerli hocalarımıza artık çalışma arkadaşlarımıza ve öğrencilerimize teşekkür ederiz. Dileriz ki sessiz farkındalığıyla yıllar içerisinde bebek ve çocuk ölümleri en düşük seviyelere iner" açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından Rektör Ünal, sapanla atış yaparak yarışmayı başlattı.

Kaynak: İHA

Gazi Üniversitesi, Etkinlik, Eğitim, Sağlık, Güncel, Dünya, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazi Üniversitesi'nde Sepsis Farkındalık Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:22 Formayı giyeli yarım saat bile olmadı Kerem Aktürkoğlu, Benfica’daki ilk golünü attı Formayı giyeli yarım saat bile olmadı! Kerem Aktürkoğlu, Benfica'daki ilk golünü attı
22:55 Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir İkinci cep telefonu tespit edildi Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir! İkinci cep telefonu tespit edildi
21:56 İzmir’de bir rezil olay daha Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi İzmir'de bir rezil olay daha! Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi
21:31 Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı
19:31 Narin’in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: Gelip öcünü benden alsalardı Narin'in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: Gelip öcünü benden alsalardı
11:54 Manchester City, küme düşebilir Manchester City, küme düşebilir
11:53 Okulda büyük rezillik Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı Okulda büyük rezillik! Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı
11:28 Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi
11:23 İstanbul Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi’ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı
11:20 Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet’i yanlış mı getirdi Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet'i yanlış mı getirdi?
11:17 Emekli ve memur ne kadar zam alacak Merkez’in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti Emekli ve memur ne kadar zam alacak? Merkez'in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti
10:47 Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu
10:45 Bu nasıl düğün Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı Bu nasıl düğün? Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı
10:41 Durdurabilene aşk olsun Nuri Şahin’in Dortmund’u lider oldu Durdurabilene aşk olsun! Nuri Şahin'in Dortmund'u lider oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2024 02:41:05. #1.12#
SON DAKİKA: Gazi Üniversitesi'nde Sepsis Farkındalık Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement