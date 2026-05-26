Gaziantep, Adıyaman ve Kilis\'te Bayramlaşma Programları Düzenlendi

26.05.2026 15:48
Gaziantep, Adıyaman ve Kilis'te bayramlaşma programları gerçekleştirildi. Gaziantep'te Vali Kemal Çeber, 70 bin kamu görevlisinin bayram boyunca sahada olacağını açıkladı. Adıyaman'da şehitlik ve deprem şehitleri ziyaret edilerek dualar edildi. Kilis'te ise Vali Ömer Kalaylı, vatandaşlardan trafik kurallarına uymalarını istedi.

Gaziantep Valiliği Fuaye Alanı'nda düzenlenen programda Vali Kemal Çeber, davetlilerle bayramlaştı.

Programa, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Ali Şahin, Bünyamin Bozgeyik ve İrfan Çelikaslan, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, belediye başkanları, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Vali Çeber, gazetecilere, bayramla birlikte trafikte yoğunluğun başladığını belirterek, şunları söyledi:

"Bayramda vatandaşlarımızın huzur içinde vakit geçirebilmesi için tüm tedbirleri aldık. Bayram boyunca 5 bin emniyet personelimiz görev yapacak. Toplamda ise sağlık, zabıta, itfaiye ve AFAD personeli dahil 70 bin kamu görevlisi sahada olacak."

Adıyaman

Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, milletvekilleri İshak Şan, Mustafa Alkayış ve Hüseyin Özhan, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ile il protokolü ilk olarak şehitlik ve deprem şehitlerinin bulunduğu kabristanı ziyaret etti.

Buradaki programda Kur'an-ı Kerim tilaveti okunup dualar edildi, kabirlere karanfiller bırakıldı.

Protokol üyeleri, daha sonra İl Jandarma Komutanlığı'nda personelle bayramlaştı, ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Kilis

Vali Ömer Kalaylı, Kalender Meşrep Millet Bahçesi Kütüphanesi'nde düzenlenen programda protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlarla bayramlaştı.

Kilis'teki kurumların bayram için gerekli hazırlıkları yaptığını belirten Kalaylı, "Bayram süresince yola çıkacak vatandaşlarımızdan trafik kurallarına hassasiyetle uymalarını özellikle rica ediyor, sevdiklerimizle birlikte nice bayramlara sağlık ve huzur içinde ulaşmayı temenni ediyorum." dedi.

Programa, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, Bağımsız Kilis Milletvekili Mustafa Demir, Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, 11. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ersin Özbalcı, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

