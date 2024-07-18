Gaziantep Araban\'da Yeni Atanan Polisler İçin Yemin Töreni Düzenlendi

Gaziantep'in Araban ilçesinde yeni atanan polisler için yemin töreni düzenlendi.
Araban Kaymakamlığı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen törende, yeni atanan 11 polis, bayrak ve silah yemini etti.
Kaymakam Özgür İşçimen, törendeki konuşmasında, güvenlik güçlerinin fedakarca görev yaptığını belirterek, yeni atanan polislere başarılar diledi.
Programda, İlçe Emniyet Amiri Mahmut Şakir Yılmaz ve polisler hazır bulundu.
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