Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Arabanlı muhtarlar için gezi düzenledi.
Gaziantep'te bir araya gelen muhtarlar, 25 Aralık Panorama Müzesi, Engelsiz Yaşam Merkezi, Galle Park ve Gaziray projesini inceledi.
25 Aralık Panaroma Müzesi'ni gezen muhtarlar, Kurtuluş Savaşı'ndaki Anteplilerin mücadelesinin yansıtıldığı sanal gerçeklik alanını da görme fırsatı buldu.
Muhtarlar, geziden dolayı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür etti.
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