Gaziantep'e 10 sahipsiz hayvan getirildi, karantinaya alındı - Son Dakika
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Gaziantep'e 10 sahipsiz hayvan getirildi, karantinaya alındı

Gaziantep\'e 10 sahipsiz hayvan getirildi, karantinaya alındı

Gaziantep Valiliği, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezinden kente 10 sahipsiz hayvan getirildiğini, tüm hayvanlara aşılama yapıldığını ve herhangi bir olumsuzluğa neden olmamak adına karantinaya alındığını bildirdi. Hayvanlar, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından detaylı soruşturma için Şanlıurfa Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bildirilecektir.

10.06.2024 16:03
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Gaziantep Valiliği, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezinden kente 10 sahipsiz hayvan getirildiğini, tüm hayvanlara aşılama yapıldığını ve herhangi bir olumsuzluğa neden olmamak adına karantinaya alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezinden kente 10 sahipsiz hayvan getirildiği kaydedildi.

Olayla ilgili Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve ilgili tüm personelin nezaretinde söz konusu hayvanlara genel sağlık kontrolü yapıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Barınakta bulunan tüm hayvanlara aşılama yapılmış ve herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek maksadıyla yasal olarak bulundukları işletmede karantinaya alınmıştır. Bununla birlikte Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz tarafından Şanlıurfa Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne sahipsiz hayvanların teslimi ve nakil işlemlerinin detaylı soruşturulması için ilgili yönetmelik gereği bildirimde bulunulacaktır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'e 10 sahipsiz hayvan getirildi, karantinaya alındı - Son Dakika

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