Gaziantep Fıstık Ezmesi AB Tescili Aldı

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gaziantep fıstık ezmesinin Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili aldığını duyurdu.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Fıstık gibi müjde. Antep fıstık ezmesi, Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili alan 36'ncı ürünümüz oldu. Gaziantep'in eşsiz ezmesi, Avrupa sofralarında da hak ettiği yeri alacak. Hayırlı olsun" dedi.