Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde Bayram Tatili Yoğunluğu - Son Dakika
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Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde Bayram Tatili Yoğunluğu

Gaziantep Hayvanat Bahçesi, Kurban Bayramı tatili nedeniyle yoğun ziyaretçi akınına uğruyor. Türkiye'de yüz ölçümü ve barındırdığı türler bakımından ilk sırada yer alan hayvanat bahçesini, bayram tatilinin sonuna kadar 75 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Sıcak havaya rağmen vatandaşlar, günün her saatinde hayvanat bahçesine akın ediyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Dairesi Başkanı Celal Özsöyler, ziyaretçilerin memnuniyetini dile getirerek herkesi hayvanat bahçesine davet etti.

17.06.2024 13:49
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Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Büyükşehir Belediyesince 2001'de Burç Ormanı'nda hizmete açılan ve yaklaşık 1 milyon metrekarelik alana kurulu olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, 350 türdeki 7 bin 500'den fazla hayvana ev sahipliği yapıyor.

Yüz ölçümü ve barındırdığı türler bakımından Türkiye'de ilk, Avrupa'da ikinci, dünyada ise dördüncü sırada yer alan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ni, bayram tatilinin sonuna kadar 75 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Termometrelerin 35 dereceyi gösterdiği kentte vatandaşlar, sıcak havaya aldırış etmeden günün her saatinde hayvanat bahçesine geliyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Dairesi Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine, arife ve bayramın ilk iki gününde 27 bin ziyaretçiyi ağırladıklarını söyledi.

Çevre illerden çok fazla kişinin bölgeyi ziyaret ettiğini dile getiren Özsöyler, "Gelen ziyaretçilerin hepsi memnun kalıyor. Bütün herkesi Doğal Yaşam Parkı'na bekliyoruz." dedi.

Ziyaretçilerden Zabit Karabıçak ise bayram dolayısıyla hayvanat bahçesini gezdiklerini belirterek, "Çok güzel bir yer. Torunlarımla birlikte hayvanat bahçesini gezdik. Özellikle yırtıcı hayvanlarını görmek istedik. İlk defa geliyorum." diye konuştu.

Süleyman Yıldırım ise Adana'dan Gaziantep'e gezmeye geldiğini dile getirerek "Hayvanları torunlarıma göstermek istedim. Mükemmel bir yer. Gaziantep'e çok geldim ama hayvanat bahçesine ilk defa geldik. Hayvanları çok seviyorum. Tüm hayvanları görmeye çalıştık. Temiz ve güzel bir yer." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde Bayram Tatili Yoğunluğu - Son Dakika

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