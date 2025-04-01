Gaziantep Hayvanat Bahçesi Ramazan Bayramı'nda Ziyaretçi Akınına Uğradı - Son Dakika
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Gaziantep Hayvanat Bahçesi Ramazan Bayramı'nda Ziyaretçi Akınına Uğradı

Gaziantep Hayvanat Bahçesi, Ramazan Bayramı tatilinde yoğun bir ziyaretçi akını yaşadı. İlk günde 11 bin 500 ziyaretçi ağırlayan park, 9 günlük tatil boyunca toplam 100 bin ziyaretçi hedefliyor.

01.04.2025 15:24
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GAZİANTEP Hayvanat Bahçesi, Ramazan Bayramı tatili ile ziyaretçi akınına uğradı. Doğal Yaşam Parkı Müdürü Celal Özsöyler, ziyaretçi yoğunluğu yaşadıklarını belirterek, Ramazan Bayramı'nın ilk günü 11 bin 500 ziyaretçi ağırladık. 9 günlük tatil süresinde 100 bin ziyaretçi hedefliyoruz dedi.

Kentte, 350 türden 8 bin hayvanın barındığı Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın 3'üncü ve dünyanın ise 4'üncü büyük doğal yaşam parkı özelliğine sahip Gaziantep Hayvanat Bahçesi, Türkiye ve dünyanın birçok yerinden ziyaretçiyi ağırlıyor. 9 günlük tatili fırsat bilenler, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ni ziyaret ediyor. Zürafa, fil, aslan, kaplan, ayı, deve kuşu, zebra ve flamingo gibi hayvanları görmek isteyenlerin akın ettiği bahçede, çocuklar ilk defa gördükleri hayvanların bol bol fotoğrafını çekti. Ramazan Bayramı'nın ilk gününde 11 bin 500 kişinin ziyaret ettiği Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nin girişinde de ziyaretçiler uzun kuyruklar oluşturdu. Genellikle çevre illerden gelen ziyaretçiler, bayram tatilinde çocuklarının hayvanları görmesi için buraya geldiklerini ifade etti. Çocuklar ise televizyonlarda izledikleri hayvanları ilk kez canlı gördükleri için hem heyecanlı hem mutlu olduklarını dile getirdi.

'YIL SONU HEDEFİMİZ 6 MİLYON ZİYARETÇİ'

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı Müdürü Celal Özsöyler, bayram tatili dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşadıklarını söyledi. Gaziantep ve çevre illerden aileleri ağırladıklarını belirten Özsöyler, Bayram tatili süresince 100 bin civarında ziyaretçi bekliyoruz dedi. Bayramın ilk günü 11 bin 500 kişinin ziyaret ettiği Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne, 2'nci gün 20 bin civarında kişinin geldiğini belirten Özsöyler, Bu rakamların tatil süresi sonunda 100 bini bulmasını bekliyoruz. Geçen yıl buraya 5 milyon kişi gelmişti. Bu yıl ziyaretçi sayımızın 6 milyona ulaşacağına ve geçeceğine inanıyoruz. 350 türden 8 bin hayvanı misafir ettiğimiz Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ni ziyaret edenlerin yüzde 85'i Gaziantep dışındaki illerden ve çevre ülkelerden geliyor. Yeni yapacağımız projelerle Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ni cazibe merkezine dönüştürmeyi ve ziyaretçi sayımızı artırmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Gaziantep Hayvanat Bahçesi Ramazan Bayramı'nda Ziyaretçi Akınına Uğradı - Son Dakika

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