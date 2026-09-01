Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan yangında ev, ahır ve 2 konteyner hasar gördü - Son Dakika
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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan yangında ev, ahır ve 2 konteyner hasar gördü

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Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı Sakçagözü Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın, kısa sürede evin önündeki konteyner ve ahıra sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, ahırdaki hayvanları kurtarırken, yangında K.Y ile M.D'ye ait ev, ahır ve 2 konteyner hasar aldı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sakçagözü Mahallesi Cumuriyet Mahallesindeki K.Y'ye ait evde saman balyalarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, evin önündeki konteyner ve ahıra sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, ahırdaki hayvanları çıkardı.

Yangında, K.Y ile M.D'ye ait ev, ahır ve 2 konteyner hasar aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan yangında ev, ahır ve 2 konteyner hasar gördü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan yangında ev, ahır ve 2 konteyner hasar gördü - Son Dakika
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