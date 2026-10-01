Gaziantep İslahiye'de tır şarampole devrildi, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. - Son Dakika
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Gaziantep İslahiye'de tır şarampole devrildi, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Hatay-Kilis kara yolu Kazıklı Mahallesi mevkisinde tır şarampole devrildi. Araçta sıkışan yaralı sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarıldıktan sonra İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

L.D. idaresindeki 33 BFV 213 plakalı tır, Hatay- Kilis kara yolu Kazıklı Mahallesi mevkisinde sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada araçta sıkışan sürücü L.D. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Gaziantep İslahiye'de tır şarampole devrildi, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. - Son Dakika
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