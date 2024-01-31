Gaziantep Kalesi Restorasyonu Yüzde 60 Tamamlandı

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KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde büyük oranda hasar gören tarihi Gaziantep Kalesi'nin restorasyon işlemleri yüzde 60 oranında tamamlandı. Kentin simgeleri arasında yer alan tarihi kaledeki restorasyon çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Kahramanmaraş merkezli, 6 Şubat'ta meydana gelen 2 büyük depremden etkilenen Gaziantep'te tarihi yapılarda hasar gördü. Kentin simgelerinden olan ve 2 bin yıllık geçmişe sahip Gaziantep Kalesi'nin burç ve iç kısımları, depremler nedeniyle hasar alarak yıkıldı. Kalenin doğu, güney ve güneydoğu kısımlarında bulunan bazı burçların yıkıldığı depremde, kaleyi çevreleyen istinat duvarı çöktü. Geçen yıl mayıs ayında restorasyon ihalesi yapılmasının ardından çalışmalara başlayan ekipler, aylardır yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

'SERT ZEMİN ÜZERİNDEKİ KISIMLARDA HASAR YOK'

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Koruma Uygulama ve Denetim Büroları (KUDEB) Başkanı Serdar Murat Gürsel, kalenin surlarındaki ve burçlarındaki taşların bazılarının yola, bazılarının da kale içerisine düştüğü söyledi. Sur ve burçların temelinin toprak üzerine kurulduğunun ifade eden Gürsel, kalenin bir höyük üzerine olduğunu ve sert zemin üzerine oturan kısımlarda çok büyük hasar olmadığını ifade etti. Gürsel, ihale sürecinin ardından hızlıca çalışmalara başlandığını aktararak, 'Depremin ardından ekiplerimizle tarihi yapıların durumunu tespit etmeye başladık. Depremin ardından herkes kalenin aldığı hasar merak ediliyordu. Kalenin surlarındaki ve burçlarındaki taşların fırladığını gördük. Bunun dışında kalenin içerisinde müze galerisi yine üst kalede içeriye doğru düşen taşlar vardı. Sur ve burçların temeli toprak üzerine kurulu bir tarihi yapı. Kale bir höyük üzerine oturuyor. Sert zemin üzerine oturan kısımlarda çok büyük hasar yok ancak höyük üzerine oturan alanlarda hasar gözlemledik dedi.

Depremin yıl dönümü yaklaşırken kentte hasar alan tarihi ve kültürel yapıların yüzde 99'unun onarılarak turizme tekrar açıldığını vurgulayan Gürsel, Gaziantep depremde hasar alan şehirlerden bir tanesi olmasına rağmen çok ciddi turist ziyareti de başlamış oldu. Özellikle müzelerin eski haline getirilmesi, tarihi yapıların eski haline getirilmesi, butik oteller, kafeler, restoranlar derken kaleyle beraber çalışmalar bilim komisyonunun vermiş olduğu bilimsel verilerin neticesinde bütün yapıların projeleri oluşturuldu. Bakanlık kendi üzerine düşeni, vakıflar bölge müdürlüğü kendi üzerine düşeni belediyemiz de kendi üzerine düşen görevleri yerine getirdi ve çalışma alanlarındaki yapılara hızlıca müdahale edildi diye konuştu.

RESTORASYONUN YÜZDE 60'I TAMAM

Serdar Murat Gürsel, kalede çalışmaların yüzde 60 seviyelerine ulaşmış durumda olduğunu aktararak, bu yılın sonunda tadilat sürecinin tamamlanacağını dile getirerek şöyle dedi Kalede çalışmalar yüzde 60 seviyelerine ulaşmış durumda. Bu yılın sonu tarihsel olarak tadilat sürecinin tamamlanması olarak hedefleniyor. Bir müddet daha erken biteceğini öngörüyoruz şu anda. Kalenin burcu ve surları restorasyon sürecinden geçiyor. Depremden dolayı çıkmış ve sökülmüş taşların tamamı toparlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yapmış olduğu ihale ile restorasyon çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.