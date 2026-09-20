Gaziantep Kültür Yolu Festivali'nin son üç gününde şefler GastroAntep'te buluşacak - Son Dakika
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Gaziantep Kültür Yolu Festivali'nin son üç gününde şefler GastroAntep'te buluşacak

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Gaziantep Kültür Yolu Festivali\'nin son üç gününde şefler GastroAntep\'te buluşacak
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Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Gaziantep Kültür Yolu Festivali, 3-11 Ekim 2026'da kentin kültür, sanat ve gastronomi birikimini bir araya getirecek. Festivalin 9-11 Ekim'deki son üç gününde şefler ve gastronomi profesyonelleri GastroAntep etkinliklerinde buluşacak.

(GAZİANTEP) - Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen Gaziantep Kültür Yolu Festivali, 3-11 Ekim 2026 tarihleri arasında Gaziantep'te kültür, sanat ve gastronomi etkinliklerini buluşturacak. Festivalin son üç günü 9-11 Ekim tarihlerinde düzenlenecek GastroAntep kapsamında, şefler, gastronomi profesyonelleri, sektör temsilcileri ve lezzet dünyasının önemli isimleri Gaziantep'te bir araya gelecek.

Gaziantep'in tarihsel ve kültürel zenginliğinin sanatın farklı disiplinleriyle buluşturulacağı festival kapsamında, kentin UNESCO tarafından tescillenen gastronomi mirası özel etkinliklerle ele alınacak.

GASTROANTEP'TE ŞEFLER VE GASTRONOMİ PROFESYONELLERİ BULUŞACAK

Festivalin son üç günü 9-11 Ekim tarihlerinde düzenlenecek GastroAntep programında, şef buluşmaları, özel sunumlar, söyleşiler ve gastronomi odaklı etkinlikler düzenlenecek. Etkinliklerde, Gaziantep mutfağının köklü geçmişi, özgün lezzetleri ve gastronomi kültürü farklı yönleriyle ele alınacak.

Gaziantep'in geleneksel mutfak kültürünün modern gastronomi anlayışıyla buluşturulacağı etkinliklerde, kentin lezzet hafızası ve mutfak kültürü de katılımcılara aktarılacak.

GastroAntep etkinlikleriyle Gaziantep'in gastronomideki konumunun ve kentin kendine özgü mutfak kültürünün geniş kitlelere tanıtılması hedefleniyor.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Gaziantep Kültür Yolu Festivali'nin son üç gününde şefler GastroAntep'te buluşacak - Son Dakika
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