Gaziantep, Malatya ve Kahramanmaraş'ta Ramazan Bayramı arifesinde mezarlıklar ziyaret edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gaziantep, Malatya ve Kahramanmaraş'ta Ramazan Bayramı arifesinde mezarlıklar ziyaret edildi

19.03.2026 12:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep, Malatya ve Kahramanmaraş'ta Ramazan Bayramı arifesinde şehitlik ve mezarlık ziyaretleri gerçekleştirildi.

Gaziantep'teki Asri Mezarlık ve Yeşilkent Mezarlığı'na erken saatlerde gelen aileler, kabir ziyaretlerinde bulundu.

Bazı ziyaretçiler yakınlarının mezar taşını temizlerken, bazıları da kabirlerin başında Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Malatya

Malatya Şehir Mezarlığı'na erken saatlerde gelen aileler, kabir ziyaretleri yaptı.

Aileler, mezarları temizleyerek su döktü, kabirlerin başında Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta kent protokolü, şehitlik ziyareti gerçekleştirdi.

Dulkadiroğlu ilçesinde Şeyh Adil Şehitliği ve Kapıçam Mezarlığı'nda düzenlenen programa, Vali Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Beşen, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Mehmet Şahin, Ömer Oruç Bilal Debgici ve İrfan Karatutlu, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz, AK Parti İl Başkanı Burak Gül, İl Müftüsü Hasan Güller ve diğer ilgililer katıldı.

Şehit kabirlerine kırmızı karanfil bırakan protokol üyeleri, şehit yakınlarıyla sohbet ederek bayramlarını kutladı.

Şehitlik ziyareti, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Güller'in okuduğu duanın ardından sona erdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 12:46:12.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.