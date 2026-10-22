Gaziantep Nizip'te kazada motosiklet sürücüsü öldü, otomobil sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Gaziantep Nizip'te kazada motosiklet sürücüsü öldü, otomobil sürücüsü yaralandı

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Gaziantep Nizip\'te kazada motosiklet sürücüsü öldü, otomobil sürücüsü yaralandı
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Gaziantep Nizip'te otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü yaralandı. Gaziantep-Şanlıurfa kara yolu Bölge Trafik Amirliği yakınlarında meydana gelen kazada yaralı sürücü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Gaziantep- Şanlıurfa kara yolu Bölge Trafik Amirliği yakınlarında Ömer B. (46) idaresindeki 27 ALG 966 plakalı otomobil ile Salih Ş'nin (56) kullandığı 27 JG 481 plakalı motosiklet çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Salih Ş'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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