Gaziantep Nurdağı'nda otobüs kazasında ölen 7 kişinin kimlikleri belirlendi - Son Dakika
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Gaziantep Nurdağı'nda otobüs kazasında ölen 7 kişinin kimlikleri belirlendi

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Gaziantep Nurdağı\'nda otobüs kazasında ölen 7 kişinin kimlikleri belirlendi
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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı; kazada 7 kişi öldü, 16 kişi yaralandı. Ölen 7 kişinin kimlikleri belirlendi ve cenazeler, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından defnedilmek üzere Hatay'a gönderildi.

GAZİANTEP'te yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 7 kişinin kimlikleri belli oldu.

Kaza, saat 18.06'da Nurdağı ilçesine bağlı kırsal Acaroba Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Hatay ile Gaziantep arasında sefer yapan 34 HBS 100 plakalı yolcu otobüsü ile 31 AHB 98 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredeki sürücülerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda itfaiye, polis, jandarma, AFAD, sağlık ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekibi sevk edildi. Jandarma yolda önlem alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 7 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 16 kişi ise çevredeki hastanelere sevk edildi.

CENAZELER HATAY'A GÖNDERİLDİ

Kazada hayatını kaybedenlerin; Gülistan Özdemir (46), Nisanur Özdemir (23), Zeynep Alin Özdemir (6), Senem Gökşen (44), Atakan Gökşen (1), Fatma Balık (73) ve Gülhan Yaman (47) olduğu belirlendi. Cenazeler, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere Hatay'a gönderildi. Kazayla ilgili soruşturmanın sürüyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Gaziantep Nurdağı'nda otobüs kazasında ölen 7 kişinin kimlikleri belirlendi - Son Dakika
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