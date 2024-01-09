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Gaziantep Polis Gücü sporcusu, arkadaşına sürpriz evlilik teklifi yaptı - Son Dakika
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Gaziantep Polis Gücü sporcusu, arkadaşına sürpriz evlilik teklifi yaptı

Amasya'da düzenlenen Salon Hokeyi Kadınlar-Erkekler Süper Lig Play-Off müsabakasında Gaziantep Polis Gücü sporcusu Celal Aydın, aynı kulüpteki arkadaşı Meryem Oymak'a evlilik teklifinde bulundu. Oymak, teklife 'Evet' yanıtını verdi.

Gaziantep Polis Gücü sporcusu, arkadaşına sürpriz evlilik teklifi yaptı
09.01.2024 - 11:44,
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AMASYA'da düzenlenen Salon Hokeyi Kadınlar-Erkekler Süper Lig Play-Off müsabakasında Gaziantep Polis Gücü sporcusu Celal Aydın (26), aynı kulüpteki arkadaşı Meryem Oymak'a (26) evlilik teklif etti.

Amasya Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Salon Hokeyi Kadınlar-Erkekler Süper Lig Play-Off müsabakaları sonrası yapılan ödül töreninde Gaziantep Polis Gücü sporcusu Beden Eğitimi Öğretmeni Celal Aydın, aynı kulüpteki arkadaşı Beden Eğitimi Öğretmeni Meryem Oymak'a 'Benimle Evlenir misin Meryem' yazılı pankart ile  sürpriz evlilik teklifinde bulundu. Oymak, Aydın'ın teklifine 'Evet' dedi.

Play-Off müsabakalarında takım halinde 1'inci Gaziantep Polis Gücü, 2'nci Selçuklu Belediye Spor, 3'üncü Nizip Zeugma Spor Kulübü ve 4'üncü Kutlu Bey Eğitim Kurumları Amasya Gençlik ve Spor Kulübü sıralamada yer aldı.

Kaynak: DHA
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Gaziantep, Spor, Güncel, Son Dakika

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