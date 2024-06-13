Gaziantep'te 1 kilo 832 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Gaziantep'te 1 kilo 832 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep'te Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, 1 kilo 832 gram esrar ile birlikte büyük miktarda para ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.

13.06.2024 18:14
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Gaziantep'te 1 kilo 832 gram esrarın ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğünce, uyuşturucu satıcılarına yönelik 2 şüpheliye ait araç, ikamet ve işyerine operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada 1 kilo 832 gram esrar, 336 bin lira, 3 bin 580 dolar, 3 bin 500 İsveç kronu, 1300 avro ve 10 İngiliz poundu ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Operasyon, Gaziantep, Şahinbey, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te 1 kilo 832 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te 1 kilo 832 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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