Gaziantep'te 1 kilo 832 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

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Gaziantep'te 1 kilo 832 gram esrarın ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğünce, uyuşturucu satıcılarına yönelik 2 şüpheliye ait araç, ikamet ve işyerine operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada 1 kilo 832 gram esrar, 336 bin lira, 3 bin 580 dolar, 3 bin 500 İsveç kronu, 1300 avro ve 10 İngiliz poundu ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.