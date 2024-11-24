Gaziantep'te 1300 depremzede aile, "yerinde dönüşüm"le yeni yaşamlarına başladı - Son Dakika
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Gaziantep'te 1300 depremzede aile, "yerinde dönüşüm"le yeni yaşamlarına başladı

Gaziantep\'te 1300 depremzede aile, "yerinde dönüşüm"le yeni yaşamlarına başladı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin etkilediği Gaziantep'te "Yerinde Dönüşüm Projesi"ne başvuran yaklaşık 13 bin vatandaştan 1300'ü yeni evlerine yerleşti.

24.11.2024 11:46
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin etkilediği Gaziantep'te "Yerinde Dönüşüm Projesi"ne başvuran yaklaşık 13 bin vatandaştan 1300'ü yeni evlerine yerleşti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının depremin etkilediği 11 ilde afetzedelerin evlerine kavuşmaları için oluşturduğu Yerinde Dönüşüm Projesi'ne Gaziantep'te yaklaşık 13 bin kişi başvurdu.

Depremzedeler, inşaatların aşamalarına göre 750 bin lira hibe, 750 bin kredi alarak konutlarını yapmaya başladı.

Gaziantep'te projeleri onaylanan 1300 vatandaş, yaptıkları yeni evlerine yerleşti.

"1300 inşaat ruhsatı ve izin belgesi verdik"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hakan Şimşek, AA muhabirine, kentteki konutların yapım ve teslim sürecinin devam ettiğini söyledi.

Merkez ve ilçelerde çalışmaların sürdüğünü ifade eden Şimşek, şöyle konuştu:

"İlimizde 13 bin civarı yerinde dönüşüm projesi başvurusu var. Bu başvuruların 3 bin 400'ü İslahiye, 3 bin 400'ü de Şehitkamil ilçesinde, kalanı ise diğer ilçelerde. 1300 inşaat ruhsatı ve izin belgesi verdik. Yapılan yerinde dönüşüm konutlarına vatandaşlarımız yerleşti. 13 bin başvurudan 1300'üne ruhsat verildi, yaklaşık 721 milyon lira ödeme yaptık. Ödemelerimizi ruhsat alındıktan sonra yüzde 10, daha sonra su basmanında yüzde 30, kaba inşaatı bitince yüzde 30 ve en son inşaat bitiminde yüzde 30 daha vererek toplamda 750 bin lira hibe, 750 bin lira kredi olmak üzere ödeme yapıyoruz. 40 bin lira proje bedeliyle birlikte 1 milyon 540 bin lira ödeme yapıyoruz."

Şimşek, vatandaşların proje aşamasında Bakanlığın hazırladığı projeleri yapabildiğini belirterek, kendi hazırlattıkları projelerle de evlerini inşa etme imkanı sunduklarını anlattı.

Yerinde dönüşümden olumlu dönüşler aldıklarına işaret eden Şimşek, "Vatandaşlar çok memnun, hak sahibi olamayanlar ve toplu konuttan faydalanmak istemeyenler bu projeden yararlanıyor. Büyük başvuru var ve memnuniyet yüksek." dedi.

Vatandaşlar memnun

Erikli Mahallesi Muhtarı Halil Candemir de depremlerden sonra mahallede 20'ye yakın evde hasar oluştuğunu söyledi.

Vatandaşlara destek amacıyla evlerin yapımını üstlendiğini anlatan Candemir, "12 evi teslim ettik, vatandaşlar evlerine geçti. Mahallemizde evi hasar alanların tamamı bu projeye başvurdu. Herkes memnun, şu an iyi derecedeyiz. Allah devletten razı olsun. Ev sahipleri de çok memnun." diye konuştu.

Projeden yararlanan Yurdagül Gökdemir de depremlerde evlerinde ağır hasar oluştuğunu belirtti.

Bir süre konteynerde barındıklarını dile getiren Gökdemir, "Depremden sonra kısa sürede evimiz yapıldı ve teslim edildi. Eski evimiz kötüydü, depreme dayanamadı. Şimdiki evimiz güzel, memnunuz." dedi.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, gaziantep, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te 1300 depremzede aile, 'yerinde dönüşüm'le yeni yaşamlarına başladı - Son Dakika

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