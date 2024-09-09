Gaziantep'te Yeni Eğitim Yılı Başladı

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Gaziantep'te bin 490 okulda 34 bin öğretmen ve 750 bin öğrenci ders başı yaptı

Gaziantep'te 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı

Vali Kemal Çeber ilk ders gününde öğrencilerle bir araya geldi

GAZİANTEP - Tüm Türkiye'de olduğu gibi Gaziantep'te de 2024-2025 eğitim-öğretim dönemi bin 490 okulda 34 bin öğretmen ve 750 bin öğrenci için çalan ilk ders ziliyle başladı.

2024-2025 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bulunan Mehmet Teymur İlkokulu'nda tören düzenlendi. Törene Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Şehitkamil İlçe Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, İl Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı ve diğer kurum amirleri katıldı. Gaziantep'te bin 490 okulda 34 bin öğretmen ve 750 bin öğrenciyle eğitim öğretimin başladığını söyleyen Vali Çeber, "Gaziantep'te 750 bin civarında öğrencimiz, 34 bine yakın öğretmenimiz bin 490 civarında okulumuzda eğitim ve öğretime bugün başlıyoruz. Allah mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir eğitim ve öğretim dönemi nasip etsin." dedi.

"Bu yıl Gaziantep'te 100 bin civarında yeni öğrenci eğitim öğretime başlıyor"

Bu yıl 100 bin yeni öğrencinin eğitime başlayacağını da söyleyen Vali Kemal Çeber, "Yeni eğitim- öğretim için artık okullarımızı açtık. Yaz boyu okullar tatildi ama biz idareciler ve okul yönetimleri olarak boş durmadık okullarımızı hem fiziken yeni eğitim-öğretim dönemine hazırladık. Hem de yeni müfredatımıza uygun olarak herkes kendisini hazırladı ve bugün yeni sezona merhaba dedik. Gaziantep'te 750 bin civarında öğrencimiz, 34 bine yakın öğretmenimiz bin 490 civarında okulumuzda eğitim ve öğretime bugün başlıyoruz. Allah mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir eğitim ve öğretim dönemi nasip etsin. Sorunsuz bir dönem geçirelim Allah mutlu, huzurlu, sağlıklı bir dönem geçirelim diye dua ediyoruz. Birinci sınıftayız ve bu yıl Gaziantep'te 100 bin civarında yeni öğrenci eğitim öğretime başlıyor. 100 bin yeni evladımız eğitim öğretim hayatına katılmış oluyor. Onlara da mutlu, huzurlu bir eğitim öğretim dönemi diliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Her şeyimizle hazırız"

Tüm okulların eksiklerinin giderildiğini ve tamamen hazır olduklarını aktaran Vali Çeber, "Biz her şeyimizle hazırız, okullarımız da hazır. 3 ay boyunca boş binalar, soğuk binalar olarak gördüğümüz okullar bugünden itibaren canlı yuvalara dönüyor. Artık sokaklarımız cıvıl cıvıl öğrencilerle, biz de hepimiz de bundan dolayı gayet mutluyuz. Her şeyimizle hazırız. İnşallah güzel bir eğitim öğretim dönemi geçireceğiz. Bu anlamda da başta tüm öğrencilerimize, sonra öğretmenlerimize, okul yöneticilerimize, velilerimize, herkese mutlu, sağlıklı, huzurlu bir eğitim öğretim dönemi diliyorum" diye konuştu.

Vali Kemal Çeber beraberindeki protokol üyeleriyle sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya gelerek eğitim-öğretim hayatlarında bazı tavsiyelerde bulundu. Öğretmenlerle ve okul yönetimiyle de bir toplantı yapan Çeber, eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.