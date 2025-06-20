Gaziantep\'te 705 Bin Öğrenci Karne Alarak Tatile Girdi

Gaziantep'te 705 bin öğrenci karne aldı

GAZİANTEP - Gaziantep'te 2024-2025 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle birlikte 2 bin 246 eğitim kurumunda 705 bin 797 öğrenci karne alarak tatile girdi.

2024-2025 eğitim-öğretim yılı, bugün çalan son zil ile sona ererken, Gaziantep'te 705 bin öğrenciye karneleri düzenlenen programlarla verildi. Türkiye genelinde olduğu gibi Gaziantep'te de yüz binlerce öğrenci karne heyecanı yaşarken, tatile giren öğrenciler tatile çıkmanın sevincini yaşadı.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber'in katılımıyla Emine Ulusoy İlkokulu'nda karne töreni düzenlendi. Vali Çeber'e, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Halil Uğur, Şahinbey İlçe Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdal Kılınç, Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyüp Güneş, okul idaresi ve öğretmenlerde eşlik etti.

Törende öğrencilere karneleri verilirken, okulda yürütülen proje faaliyetleri hakkında da bilgi alındı. Öğrencilere karnelerini veren Vali Kemal Çeber, karne alan ve yaz tatiline çıkan öğrencilere başarılar dileyerek tatili iyi geçirmelerini tavsiye etti.

Törenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Kemal Çeber, Gaziantep'te 705 bin öğrenciye bugün karne verildiğini söyledi.

"705 bin öğrenciye bugün karne verdik"

Öğrencilerin karne sevincine eşlik ettiklerini belirten Vali Çeber, Gaziantep'te toplam 2 bin 246 eğitim kurumunda ve 36 bin öğretmenle bu yıl eğitim öğretim dönemini tamamladıklarını bildirerek, "Öğrencilerin hepsi çok heyecanlılar, hepsi çok mutlular. Yoğun, yorucu, dolu dolu bir yılın sonunda karneleri hak ettiler ve biraz sonra tatilleri başlayacak. Gaziantep'imizde 705 bin öğrenciye bugün karne veriyoruz. 705 bin öğrenci, Türkiye'deki birçok ilin nüfusundan fazla. Bugün ülke genelinde 19 milyon civarında karne dağıtıldığını düşünürseniz bunun yaklaşık 25'te biri Gaziantep'te dağıtılıyor. 705 bin öğrencimiz 2 bin 246 tane eğitim kurumunda yaklaşık 36 bin öğretmenimizle beraber bu süreci tamamladı" dedi.

"105 yeni okul yaptık"

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen büyük depremlerde yıkılan ve hasar gören okulların yeniden ayağa kaldırılması için durmadan çalıştıklarını belirten Vali Çeber, "Biz halen bir deprem iliyiz. Depremde 105 okulumuz ve 705 dersliğimiz kullanılamaz hale geldi. Ama biz bir vaatte bulunduk ve '2 yıl içerisinde bu sorunu aşacağız, bu rakamları yukarıya çekeceğiz' dedik. 105 yeni okul yaptık. Yani kullanılamaz hale gelen okul kadar okul yaptık. Ama 700 dersliği 2 bin 400 derslik olarak yaptık" diye konuştu.

" LGS'de Gaziantep tarihinin en başarılı sonuçlarını göreceksiniz"

Gaziantep'in eğitimdeki başarısına ve yeni derslik sayılarına da değinen Vali Çeber, "Eskisinden daha iyiye geldik. Ama durmuyoruz. Şu anda Gaziantep'te 121 tane yeni eğitim-öğretim kurumunun yapımı devam ediyor. Birçoğu da bitmek üzere ve yeni 2 bin 500 sınıfımız çok yakın bir zamanda faaliyete alınacak. Gaziantep'te bazı okullarımız ikili eğitim veriyor. İkili eğitime de son vereceğiz. Standartlarımızı çok daha yukarıya çekeceğiz. Biz LGS sonuçları ile ilgili Gaziantep tarihinde olmayan kadar sevindirici haberler vereceğiz. Resmi açıklama yapıldığında Gaziantep tarihinin en başarılı sonuçlarını göreceksiniz. Ama malum akademik başarı sadece başarılılardan bir tanesidir. Sportif başarılar, sosyal başarılar aynı düzeyde devam ediyor. Elhamdülillah hem bu sene hem de bundan sonraki seneler Gaziantep eğitiminde hep yükselen verileri, iyileşen durumları hep beraber takip edeceğiz. Bu birbirinden güzel evlatlarımıza ve öğretmenlerimize güzel bir tatil dönemi diliyorum" ifadelerini kullandı.