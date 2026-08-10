Gaziantep'te Anız Yangını İHA ile Söndürüldü
İslahiye'de İHA ile tespit edilen anız yangını, kısa sürede söndürüldü; 500 m² zarar gördü.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde insansız hava aracı (İHA) ile tespit edilen anız yangını söndürüldü.
Türkbahçe Mahallesi kırsalındaki arazide çıkan anız yangını, bölgede bulunan İHA ile tespit edildi.
Bölgeye sevk edilen 2 arazöz, su tankı ve helikopterin müdahalesiyle 1 saatlik çalışmayla söndürülen yangında, yaklaşık 500 metrekare alan zarar gördü.
Kaynak: AA
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