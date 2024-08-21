Gaziantep'te aranan kasten adam öldürme zanlısı yakalandı

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Gaziantep'te "kasten adam öldürme" suçundan aranan zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, suçluların adli mercilere teslim edilmesini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, yaptığı teknik ve fiziki takip sonucu hakkında "kasten öldürme" suçundan 23 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunan zanlıyı yakaladı.

Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.