Gaziantep'te belediye başkanlarından 10 Kasım mesajı - Son Dakika
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Gaziantep'te belediye başkanlarından 10 Kasım mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

09.11.2024 15:16
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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, Türk milletine esareti ve himayeyi asla yakıştırmayan ve bağımsızlık meşalesinin ilk fitilini 19 Mayıs'ta Samsun'dan ateşleyen Gazi Mustafa Kemal'i saygı ve rahmetle andığını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal'in milleti ortak bir ideal etrafında birleştirmeyi başardığını aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"İstiklal mücadelemize önderlik eden, aziz milletimizin eşsiz fedakarlığıyla bu destansı mücadeleyi zafere ulaştıran Gazi Mustafa Kemal, üstün askeri yönetimi ve kararlı duruşuyla başarılı bir komutan ve lider olarak dünya tarihinde saygın bir yer edinmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, övgüye değer birçok üstün meziyeti şahsında toplamış büyük bir fikir ve devlet adamıdır. Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları ile vatanımız uğruna fedakarca şehit ve gazi olan tüm kahramanlarımızı bir kez daha rahmetle, saygı ve şükranla anıyorum."

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 86. yıl dönümünde rahmet, minnet ve şükranla andığını ifade etti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün istiklal mücadelesini Cumhuriyetimizin kuruluşu ile taçlandırdığını belirten Tahmazoğlu, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatanımız uğruna fedakarca şehit ve gazi olan tüm kahramanlarımızı bir kez daha rahmetle, minnetle yad ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'te belediye başkanlarından 10 Kasım mesajı - Son Dakika

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