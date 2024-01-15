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Gaziantep'te bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Gaziantep'te bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Gaziantep'in Tekstilkent Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Mehmet Şerif Şahin adlı genç, bıçaklanarak ağır yaralandı ve hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, olayı gerçekleştiren zanlıları bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Gaziantep\'te bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti
15.01.2024 - 14:17,
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Gaziantep'te iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Tekstilkent Mahallesi Şehreküstü Sokak'ta, iki grup arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine, Mehmet Şerif Şahin (19), vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak ağır yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince, kentteki Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesine kaldırılan Şahin, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren zanlı ya da şüphelileri bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Mehmet Şerif, Tekstilkent, Gaziantep, Olay, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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