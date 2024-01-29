Boşanma aşamasındaki eşinin ailesine kurşun yağdırdı: 4 öü, 3 yaralı

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Gaziantep'in Nizip ilçesinde boşanma aşamasındaki eşinin evine giden Halil Çağlar, eşinin ailesine kurşun yağdırdı. Olayda 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise ağır yaralandı.

3 KİŞİYİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Gaziantep'in Nizip ilçesi Belkıs Mahallesi'nde boşanma aşamasındaki eşinin evine giden Halil Çağlar, yaşanan tartışmanın ardından silahını çıkararak eşine ve eşinin ailesine kurşun yağdırdı. 3 kişi olay yerinde hayatını kaybederken Halil Çağlar olay yerinden aracıyla kaçtı. Zanlı, kaçtığı Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde polis ekiplerinden kaçamayacağını anlayınca silahla kafasına ateş ederek intihar etti.

3 KİŞİ DE AĞIR YARALI

Olayda toplam 4 kişi hayatını kaybederken Halil Çağlar'ın eşinin de aralarında bulunduğu 3 kişi ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.