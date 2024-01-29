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Boşanma aşamasındaki eşinin ailesine kurşun yağdırdı: 4 öü, 3 yaralı - Son Dakika
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Boşanma aşamasındaki eşinin ailesine kurşun yağdırdı: 4 öü, 3 yaralı

Gaziantep'te bir şahıs boşanma aşamasındaki eşinin ailesinin evini basıp kurşun yağdırdı. Olayda 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

29.01.2024 - 11:06,  Güncelleme: 11:20
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde boşanma aşamasındaki eşinin evine giden Halil Çağlar, eşinin ailesine kurşun yağdırdı. Olayda 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise ağır yaralandı.

3 KİŞİYİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Gaziantep'in Nizip ilçesi Belkıs Mahallesi'nde boşanma aşamasındaki eşinin evine giden Halil Çağlar, yaşanan tartışmanın ardından silahını çıkararak eşine ve eşinin ailesine kurşun yağdırdı. 3 kişi olay yerinde hayatını kaybederken Halil Çağlar olay yerinden aracıyla kaçtı. Zanlı, kaçtığı Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde polis ekiplerinden kaçamayacağını anlayınca silahla kafasına ateş ederek intihar etti.

3 KİŞİ DE AĞIR YARALI

Olayda toplam 4 kişi hayatını kaybederken Halil Çağlar'ın eşinin de aralarında bulunduğu 3 kişi ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Boşanma aşamasındaki eşinin ailesine kurşun yağdırdı: 4 öü, 3 yaralı
YORUMLAR (2)
  • ser. gms: Kimbilir nasıl delirttiler. Nafaka, malın yarısı tazminat, kadının beyanı esastır yapılırsa daha çok kadın cinayeti olur. Bir tarafı korurken diğer tarafı mağdur edersiniz önüne geçilmez bu olayların. Yanıtla 15 70
  • Biyo Art: Bu tarz olayların tek sorumlusu İsviçre medeni kanunudur. Yanıtla 5 8

Gaziantep, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Boşanma aşamasındaki eşinin ailesine kurşun yağdırdı: 4 öü, 3 yaralı - Son Dakika
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