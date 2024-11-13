Gaziantep\'te Boşanma Kavgası: Cinayet ve İntihar

Güncel

GAZİANTEP'te Kahraman Bal'ın (27), boşanma aşamasındaki eşi Elif Bal'ı (25) tabanca ile öldürdükten sonra aynı silahla kendi yaşamına son verdiği olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde Kahraman Bal'ın eşi ile bir süre konuştuktan sonra çıkardığı tabanca ile ateş edip intihar ettiği görüldü.

Olay, dün sabah saatlerinde 29 Ekim Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süredir geçimsizlik yaşayıp boşanma aşamasında olan Kahraman ile eşi Elif Bal, yürüdükleri Maaşkuyu Caddesi'nde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Kahraman Bal, üzerinde taşıdığı tabancayla Elif Bal'ın başına ateş etti. Elif Bal kanlar içerisinde yere yığılırken, Kahraman Bal bu kez aynı tabancayla kendi başına ateş etti. Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bal çiftinin yaşamını yitirdiği belirlendi. 1 çocuk sahibi Bal çiftinin cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çiftin cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

OLAY ANI KAMERADA

Kahraman Bal'ın eşi Elif Bal'ı öldürerek intihar ettiği anın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Bir iş yerinin kamerasına yansıyan görüntülerde çiftin bir süre konuştuğu görülürken, Kahraman Bal'ın tabancasını çıkararak eşine ateş ettiği ve ardından intihar ettiği saniye saniye kameraya yansıdı.

Haber- Kamera: Ahmet ATMACA-GAZİANTEP-DHA