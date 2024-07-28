Gaziantep'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor - Son Dakika
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Gaziantep'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Gaziantep\'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bulunan Dülükbaba Ormanı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor. Yangın alanının yaklaşık 20 dönüm olduğu tahmin ediliyor ve Hatay'dan görevlendirilen bir yangın söndürme helikopteri bölgeye intikal ediyor.

28.07.2024 17:50
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Gaziantep'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Merkez Şehitkamil ilçesindeki Dülükbaba Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yönlendirilen Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.???????

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, Dülük Baba Tepesi mevkisinde öğleden sonra yangın çıktığı belirtildi.

Yangına Orman İşletme Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü, Şehitkamil ve Şahinbey Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, OSB ekipleri, arazözler ve iş makineleriyle acil müdahalede bulunulduğu aktarılan açıklamada, "Yangın alanının ilk belirlemelere göre 20 dönüm olduğu tahmin edilmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından Hatay ilimizden acil müdahale amacıyla görevlendirilen bir yangın söndürme helikopteri alana intikal etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor - Son Dakika

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