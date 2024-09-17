Gaziantep'te Çocuk Filmleri Festivali

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Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından 2004'ten bu yana her yıl düzenlenen Çocuk Filmleri Festivali, 18-20 Eylül'de Gaziantep'te gerçekleştirilecek.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre etkinlik, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Gaziantep Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek.

Film gösterimleri ve atölyelerin yer aldığı festival ile Gaziantep'teki minik sinemaseverlerin kültür ve sanatla buluşması amaçlanıyor.

Festival kapsamında "Altın Gaga ve Macera Çetesi", "Cesur Balina Katak", "Süper Maymun Shimmy", "Kardeş Takımı", "Karlar Kraliçesi ve Prenses", "Benim Uçan Dev Maceram" ve "Benim Tatlı Diş Perim" filmleri gösterilecek.

Oyuncu koçu Pembe Keçeci ve Tolga Canbeyli'nin "Oyunculuk Atölyesi", içerik üreticisi Fester Abdü'nün "Dijital Medya İçerik Atölyesi", yönetmen Buğra Mert Alkayalar'ın "Yönetmenlik Atölyesi" ile oyuncu ve senarist Etem Caner Karaüç'ün "Yazarlık Atölyesi" de etkinlik kapsamında minik sinemaseverlerle buluşacak.

Etkinlikler, Van Kültür Yolu Festivali kapsamında 29 Haziran-3 Temmuz'da Vanlı çocuk sinemaseverlerin beğenisine sunulmuştu.