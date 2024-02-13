Gaziantep'te Dini Nikahla Birlikte Yaşadığı Kadını ve Oğlunu Öldürdü - Son Dakika
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Gaziantep'te Dini Nikahla Birlikte Yaşadığı Kadını ve Oğlunu Öldürdü

Gaziantep'te Cemal Y., tartıştığı dini nikahla birlikte yaşadığı Gülhan Korkmaz ve onun oğlu Kasım Akkurt'u tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan şüpheli Cemal Y. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

13.02.2024 16:07  Güncelleme: 16:18
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GAZİANTEP'te, Cemal Y. (58), tartıştığı dini nikahla birlikte yaşadığı Gülhan Korkmaz (50) ile onun oğlu Kasım Akkurt'u (26) tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, gece geç saatlerde Geylani Mahallesi'nde meydana geldi. Cemal Y. ile bir ay önce dini nikahla birlikte yaşamaya başladığı Gülhan Korkmaz arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartıma, Gülhan Korkmaz'ın oğlu Kasım Akkurt'un da dahil olmasıyla büyüdü. Tartışma sırasında Cemal Y. üzerindeki tabanca ile Gülhan Korkmaz ve oğlu Kasım Akkurt'a ateş açarak kaçtı. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde anne ve oğlunun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Gülhan Korkmaz ile Kasım Akkurt'un cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olayın ardından kaçan şüpheli Cemal Y. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Gaziantep\'te Dini Nikahla Birlikte Yaşadığı Kadını ve Oğlunu Öldürdü
Kaynak: DHA

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