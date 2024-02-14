Gaziantep'te dini nikahlı eşi ve üvey oğlunu öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Gaziantep'te dini nikahlı eşi ve üvey oğlunu öldüren zanlı tutuklandı

Gaziantep\'te dini nikahlı eşi ve üvey oğlunu öldüren zanlı tutuklandı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, dini nikahlı eşi ve üvey oğlunu öldüren zanlı Cemal Yılmaz tutuklandı. Geylani Mahallesi'ndeki evde yaşanan tartışmada tabancayla vurulan Gülhan Korkmaz ve Kasım Akkurt hayatını kaybetmişti. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

14.02.2024 09:35  Güncelleme: 09:37
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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, dini nikahlı eşi ve üvey oğlunu öldüren zanlı tutuklandı.

Geylani Mahallesi'ndeki evde, dün dini nikahlı eşi Gülhan Korkmaz (50) ve Korkmaz'ın oğlu Kasım Akkurt'u (26) tabancayla öldüren Cemal Yılmaz'ın (58) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Yılmaz, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Cemal Yılmaz, dün yaşanan tartışmada dini nikahlı eşi Korkmaz ve Akkurt'u tabancayla vurarak öldürmüş, polis ekipleri zanlıyı gözaltına almıştı.

Kaynak: AA

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