Gaziantep\'te dini nikahlı eşi ve üvey oğlunu öldüren zanlı tutuklandı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, dini nikahlı eşi ve üvey oğlunu öldüren zanlı tutuklandı.
Geylani Mahallesi'ndeki evde, dün dini nikahlı eşi Gülhan Korkmaz (50) ve Korkmaz'ın oğlu Kasım Akkurt'u (26) tabancayla öldüren Cemal Yılmaz'ın (58) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen Yılmaz, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Cemal Yılmaz, dün yaşanan tartışmada dini nikahlı eşi Korkmaz ve Akkurt'u tabancayla vurarak öldürmüş, polis ekipleri zanlıyı gözaltına almıştı.
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Manchester City, Galatasaray'ı eleyen Kopenhag'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti. Aynı gece oynanan diğer maçta Real Madrid, deplasmanda RB Leipzig'i 1-0 yendi.
Brezilya'da kaydedilen bir görüntüde sipariş sırası bekleyen genç kızın, arkasındaki yaşlı adam tarafından taciz edildiği anlar yer alıyor. Video kısa sürede sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.
Antalya'da yaşanan sağanak yağışlar sonucunda alt geçitler suyla dolarken, Halil Yıldız'ın otomobil içerisinde ölü bulunduğu alt geçitte su seviyesinin 2,5 metre yükseldiği görüldü.
Daha önce birçok kez yarışmacılarla kavga ettiği için ceza alan Yunus Emre, ada konseyinde Acun Ilıcalı'ya resti çekerek "Benim seviyem bu programa uymuyorsa da hiç problem değil. Yapacak bir şey yok" dedi. Acun Ilıcalı da Yunus Emre'nin yarışmada uzun süre kalamayacağını belirterek "Sana 3 ödül cezası daha veriyoruz, toplamda 6 etti. Seni burada zorla tutmuyoruz" dedi.
Uluslararası petrol fiyatları ve döviz kuru nedeniyle akaryakıt fiyatlarındaki değişkenlik sürüyor. En son motorine gelen 2 lira 56 kuruşluk zammın ardından benzinde de fiyat değişiyor. Benzine bu gece yarısından itibaren 1 lira 79 kuruşluk bir zam bekleniyor.
Eski başbakanlardan Binali Yıldırım'ın Erzincan İliç'teki madenle ilgili önlem alınması ve bölgenin riskli olduğunu söyleyenleri "Bilgi kirliliği ve kara propaganda" ile suçladığı konuşmalar ortaya çıktı.
Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni'nde meydana gelen toprak kayması uluslararası kamuoyunun de gündemine oturdu. İngiliz The Guardian gazetesi, okurlarına servis ettiği haberde "Kayıp Türk madenciler siyanürlü heyelan tarafından yutuldu" ifadelerine yer verdi.
Kurucusu olduğu Ahbap derneğiyle yardımlar yapan Haluk Levent, Erzincan İliç'teki faciada bir işçinin göçük altından kendi imkanlarıyla çıktığını ve hastanede tedavi altında olduğunu söyledi.
Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te dini nikahlı eşi ve üvey oğlunu öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?