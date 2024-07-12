Gaziantep'te dolandırıcılık operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Güncel

Gaziantep merkezli 3 ildeki dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kendilerini, hakim, savcı ve polis olarak tanıtarak vatandaşları dolandıranlara yönelik çalışma yapıldı.

Çalışmanın ardından Gaziantep merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.