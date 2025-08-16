Gaziantep'te Dron ile Trafik Kazalarına Müdahale - Son Dakika
Gaziantep'te Dron ile Trafik Kazalarına Müdahale

16.08.2025 11:20
Gaziantep'te emniyet, sesli dron kullanarak trafik kazalarına hızlı müdahale ediyor.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "sesli dron" kullanarak ulaşım sorunu yaşanan ve yoğunluk bulunan bölgelerde trafik kazalarına daha hızlı müdahale ediyor.

Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları (İHA) Büro Amirliği ekipleri, kentte meydana gelen trafik kazalarında sesli dron kullanmaya başladı.

Lazer, gece görüş ve hoparlör gibi eklentilerle donatılan dron, tıkanan yol nedeniyle ekiplerin ulaşmakta zorluk yaşadığı olay yerine giderek, kazayı fotoğraflıyor ve rapor için gerekli ölçümleri yapıyor.

Ekipler, maddi hasarlı kazalarda gerekli bilgileri aldıktan sonra hoparlörle sürücülere seslenerek, kazanın fotoğraflandığı bilgisini veriyor ve yolun trafiğe açılması için araçların yol kenarına alınmasını istiyor.

Diğer kazalarda ise dronla bölgeden ön bilgi alınıyor ve konu ilgili birimlere aktarılıyor.

Trafik Denetleme Şube Müdürü Zeynal Kubat, AA muhabirine, İHA Büro Amirliğiyle birlikte çalıştıklarını ve trafik denetimlerinin her safhasında dron kullandıklarını söyledi.

Bir süredir denetimlerde kırmızı ışık, emniyet kemeri, cep telefonu kullanımı, şerit ihlalleri gibi konularda İHA kullandıklarını hatırlatan Kubat, "Şimdi dronlarla ilgili yeni bir safhaya geçerek, kazalara müdahale etmeye başladık. Özellikle trafiğin yoğun olduğu yerlerde, kaza olduğunda hemen trafik yoğunlaşmaya başlıyor. Bu yoğunluk nedeniyle ekiplerin intikal süresi uzuyor. Buna çözüm olması için dron kullanmaya başladık. Dronla kaza yerini kontrol ediyoruz, oradaki duruma bakıyoruz, görüntülerini alıyoruz. Gerekli ölçümleri yapıyoruz." diye konuştu.

"Zamandan kazanıyoruz"

Kubat, dronla elde edilen görüntüler sayesinde ambulans, itfaiye, çekici ve yol temizleme ekiplerini yönlendirebildiklerini ve müdahale süresinin kısaldığını ifade etti.

Hasarlı kazalarda ise görüntüler alındıktan sonra sürücüleri uyardıklarını anlatan Kubat, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sürücüleri araçlarını güvenli alanlara çekmeleri konusunda uyarıyoruz. Böylelikle zamandan kazanıyoruz. Araçta sıkışma varsa itfaiyeyi çağırıyoruz, bir an önce müdahale ediliyor, belki orada bir can kurtarmaya yardımcı olacağız. Amacımız kazalara bir an önce ulaşmak, gerekli müdahaleleri sağlamak, yolumuzu trafiğe açmak, yaralılarımız varsa bir an önce sağlık kuruluşlarına sevk etmek."

Kaynak: AA

Kaynak: AA

