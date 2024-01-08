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Gaziantep'te düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Gaziantep'te düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı. Şüphelilerin 8 ayrı olayda 2 milyon 163 bin lira haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. Diğer 5 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Gaziantep\'te düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
08.01.2024 - 21:35,
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Gaziantep'te düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte meydana gelen dolandırıcılık olaylarıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda eş zamanlı yapılan operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin 8 ayrı olaya karıştığı ve bu olaylardan 2 milyon 163 bin lira haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 5 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Gaziantep'te düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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