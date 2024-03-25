Gaziantep'te elektronik tamir ustası talebi karşılayamıyor

Gaziantep'in son elektronik tamir ustası talebe yetişemiyor
45 yıldır yaptığı mesleğe talep artışı
GAZİANTEP - Gaziantep'te yaşayan 65 yaşındaki Kazım Yeşildağ, 45 yıldır sürdürdüğü elektronik tamir mesleğinde son zamanlarda bir artış gözlemlediğini söyledi.
Elektronik eşyalara gelen zamların etkisiyle yeni alımlar yerine tamiri tercih eden müşteriler, Yeşildağ'ın iş yerine yoğun ilgi gösteriyor. Mesleğin son tecrübeli ustası olan Yeşildağ, elektronik tamirciliğe ilgi olmasına rağmen eleman yetiştiremediğini ve mesleğin yavaş yavaş bittiğini söyledi.
"Elektronik eşyaları ucuz yoldan yaptırmaya çalışıyorlar"
Elektronik eşyalara gelen zamlar dolayısıyla vatandaşların eşyalarını tamir ettirmeye yöneldiğini söyleyen Yeşildağ, "13 yaşında mesleğe başladım. Daha sonra kalfa oldum. En sonunda kendi iş yerimi açtım ve 45 yıldır bu işi yapıyorum. Elektronik eşyalar pahalı olduğu için vatandaşlar ürünleri tamire getiriyor. Ucuz yoldan yaptırmaya çalışıyorlar. Pahalı ve ucuz olan elektronik ürünler geliyor. Yapılabilecek durumda olanları yapıyorum. Uydu tamiri yapıyorum. Küçük ev aletlerinin tamirlerini yapıyorum. Ütü, ampul ve birçok küçük ev eşyası tamirini yapmaya çalışıyoruz. Eskiden televizyon tamiri ve kasetli teypler yapardık. Fakat günümüzde çeşit çoğaldı" dedi.
"Eleman yetiştirmek artık bitti"
Mesleğe ilgi olmasına rağmen eleman yetiştiremediğini belirten Yeşildağ, "Eleman sorunu yaşıyoruz. Eleman yetiştirmek artık bitti. Artık küçük bir çocuğa bile söz geçiremiyoruz. Şu an tek çalışıyorum ve kafam daha rahat. Yaşım dolayısıyla bazı şeyleri yapamıyorum. Fakat mecburiyetten yapıyorum. Bu meslek maalesef ölüyor. Çünkü bazı vatandaşlar bozulanı atıp yenisini almayı tercih ediyor. Elektronik tamirciliği en fazla 5 - 10 yıl sonra biter" diye konuştu.
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