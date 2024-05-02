Gaziantep\'te Erikçe Macera Parkı\'nda Doğayla Buluşma Fırsatı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Erikçe Macera Parkı'nda aileler ve çocuklar, doğayla buluşup şehrin stresinden uzaklaşıyor.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlara kamp lideri eşliğinde etkinlikler hakkında bilgi veriliyor.
Daha sonra etkinliklere katılan vatandaşlar, geleneksel oyunların yanı sıra okçuluk, tırmanma, bisiklet, yüksek aktivite parkurları, voleybol, futbol ve ip parkuru gibi etkinliklerle zihinlerini dinlendiriyor.
Macera parkı, 15 Haziran-15 Eylül tarihleri arasında sıra dışı aktivitelere ilgi duyan aile ve çocuklara hizmet veriyor.
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