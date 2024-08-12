Gaziantep'te Fabrikada İş Kazası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Gaziantep'te Fabrikada İş Kazası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Gaziantep\'te Fabrikada İş Kazası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te bir fabrikada çalışan Mustafa Taş, pres makinesine sıkışarak hayatını kaybetti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İnceleme başlatıldı.

12.08.2024 18:10
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GAZİANTEP'te çalıştığı fabrikada pres makinesine sıkışan Mustafa Taş (21), yaşamını yitirdi.

Olay, öğleden sonra Tekstilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Poşet fabrikasında çalışan Mustafa Taş, iddiaya göre pres makinesine sıkıştı. Mesai arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde Taş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Mustafa Taş'ın cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Ölüm haberini alan Taş'ın yakınları fabrikanın önüne gelip, gözyaşı dökerken; olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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