Gaziantep\'te firari hükümlü yakalandı

Gaziantep'te hakkında 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "hırsızlık" suçundan 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü İ.A'nın Oğuzeli ilçesinde olduğunu tespit etti.
Hükümlünün kaldığı adrese operasyon düzenleyen ekipler, firari İ.A'yi yakaladı.
İ.A, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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