Gaziantep'te Geri Dönüşüm İşçileri için Yenilikçi İş Modelleri Projesi Tanıtıldı - Son Dakika
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Gaziantep'te Geri Dönüşüm İşçileri için Yenilikçi İş Modelleri Projesi Tanıtıldı

Gaziantep\'te Geri Dönüşüm İşçileri için Yenilikçi İş Modelleri Projesi Tanıtıldı

Gaziantep'te WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) ile Şahinbey Belediyesi iş birliğinde uygulanacak ve Avrupa Birliğinin desteklediği 'Geri Dönüşüm İşçileri için Yenilikçi İş Modelleri Projesi' tanıtımı gerçekleştirildi. Proje kapsamında atığın kaynağında ayrıştırılıp toplanmasıyla verimliliği sağlamak ve geri dönüşüm işçilerini kayıtlı sisteme dahil ederek yaşam ve çalışma koşullarını iyileştirmeyi hedefliyor.

15.05.2024 12:11
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Gaziantep'te WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) ile Şahinbey Belediyesi iş birliğinde uygulanacak ve Avrupa Birliğinin desteklediği "Geri Dönüşüm İşçileri için Yenilikçi İş Modelleri Projesi" tanıtımı gerçekleştirildi.

WWF-Türkiye Genel Müdürü Ömür Kula, Şahinbey Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki toplantıda yaptığı konuşmada, geri dönüşüm işçilerinin plastik ve zararlı atıkların doğaya karışmasını önleyerek doğa koruma adına çok önemli iş yaptıklarını söyledi.

Hanelerden çıkan ambalaj atıklarının en az yarısını geri dönüşüm işçilerinin toplayarak ekonomiye kazandırdıkları tahmin edildiğini ifade eden Kula, şunları kaydetti:

"Bu olmazsa aksi takdirde en iyi ihtimalle toprağa gömülecek, başka bir ihtimal de doğayı kirletecek. Bu atıkların toplanmasının önemini ne kadar vurgulasam azdır. Bu alanda çalışan herkesin daha insani koşullarda yaşamalarına ve çalışmalarına bir katkımız olursa ne mutlu bize. Hedefimiz burada oluşturacağımız iş modelini başka Belediyelere ve tüm Türkiye'ye taşımak."

Toplantıya kurum ve kuruluşların ilgili birimlerdeki temsilcileri katıldı.

Proje kapsamında atığın kaynağında ayrıştırılıp toplanmasıyla verimliliği sağlamak ve geri dönüşüm işçilerini kayıtlı sisteme dahil ederek yaşam ve çalışma koşullarını iyileştirmeyi hedefliyor.

Kaynak: AA

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