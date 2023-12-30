Gaziantep\'te İnşaat İşçileri İskelenin Çökmesi Sonucu Yaralandı

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GAZİANTEP'te, inşaatta beton dökümü sırasında iskelenin çökmesiyle, enkaz altında kalan 2 işçi, yaralandı.

İncilipınar Mahallesi'nde bugün öğleden sonra, iş yeri inşaatında, beton döküldüğü sırada, iskele çöktü. İskelenin üzerinde çalışan İsmail D. ile Mahmut M., enkaz altında kalıp, yaralandı. Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla, olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri, yaralıları, Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.