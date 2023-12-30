 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gaziantep'te İnşaat İşçileri İskelenin Çökmesi Sonucu Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep'te İnşaat İşçileri İskelenin Çökmesi Sonucu Yaralandı

Gaziantep'te bir inşaat alanında beton dökümü sırasında iskelenin çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

30.12.2023 - 17:33,
Abone Ol

GAZİANTEP'te, inşaatta beton dökümü sırasında iskelenin çökmesiyle, enkaz altında kalan 2 işçi, yaralandı.

İncilipınar Mahallesi'nde bugün öğleden sonra, iş yeri inşaatında, beton döküldüğü sırada, iskele çöktü. İskelenin üzerinde çalışan İsmail D. ile Mahmut M., enkaz altında kalıp, yaralandı. Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla, olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri, yaralıları, Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Gaziantep\'te İnşaat İşçileri İskelenin Çökmesi Sonucu Yaralandı
Kaynak: DHA
YORUMLAR

İş Kazası, Acil Durum, Yaralanma, Kaza, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te İnşaat İşçileri İskelenin Çökmesi Sonucu Yaralandı - Son Dakika


18:18
Beşiktaş'ın dün kapıyı gösterdiği yıldız futbolcu daha 24 saat dolmadan İspanyol devine imzayı attı Beşiktaş'ın dün kapıyı gösterdiği yıldız futbolcu daha 24 saat dolmadan İspanyol devine imzayı attı
17:36
Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu Burun Ameliyatı Geçirdi Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu Burun Ameliyatı Geçirdi
17:04
İletişim Başkanlığı: Türk vatandaşlarına hac yasağı iddiaları doğru değil İletişim Başkanlığı: Türk vatandaşlarına hac yasağı iddiaları doğru değil
16:49
Sağlık durumu nasıl? Kaldığı otelde fenalaşan Büyükekşi'den ilk görüntü geldi Sağlık durumu nasıl? Kaldığı otelde fenalaşan Büyükekşi'den ilk görüntü geldi
16:34
Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem
16:21
Mustafa Varank'tan çok konuşulacak Süper Kupa krizi yorumu: Bunun adı istismar! Mustafa Varank'tan çok konuşulacak Süper Kupa krizi yorumu: Bunun adı istismar!
16:08
Acun Ilıcalı, Survivor'ın sezon maliyetini açıkladı: 13 milyon dolara mal oluyor Acun Ilıcalı, Survivor'ın sezon maliyetini açıkladı: 13 milyon dolara mal oluyor
15:59
Süper Kupa krizi sonrası Araplara küfreden fenomen Azad Yılmaz gözaltında Süper Kupa krizi sonrası Araplara küfreden fenomen Azad Yılmaz gözaltında

Son Dakika
18:18 Beşiktaş'ın dün kapıyı gösterdiği yıldız futbolcu daha 24 saat dolmadan İspanyol devine imzayı attı
17:36 Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu Burun Ameliyatı Geçirdi
17:04 İletişim Başkanlığı: Türk vatandaşlarına hac yasağı iddiaları doğru değil
16:49 Sağlık durumu nasıl? Kaldığı otelde fenalaşan Büyükekşi'den ilk görüntü geldi
16:34 Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem
16:21 Mustafa Varank'tan çok konuşulacak Süper Kupa krizi yorumu: Bunun adı istismar!
16:08 Acun Ilıcalı, Survivor'ın sezon maliyetini açıkladı: 13 milyon dolara mal oluyor
15:59 Süper Kupa krizi sonrası Araplara küfreden fenomen Azad Yılmaz gözaltında
15:36 TFF Başkanı Büyükekşi sessizliğini bozdu: Denk mi geldi, denk mi getirildi bilemedim
15:26 Aralık ayında açlık sınırı 14 bin lirayı, yoksulluk sınırı ise 47 bin lirayı aştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2023 18:28:53. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'te İnşaat İşçileri İskelenin Çökmesi Sonucu Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement