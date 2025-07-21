Gaziantep\'te İnşaat İşçisi Düşerek Yaralandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yapımı devam eden bir inşattan düşen inşaat işçisi ağır yaralandı.
Atatürk Mahallesi Alpaslan Türkeş Caddesi'nde yapımı süren 5 katlı inşaatın 3'üncü katında çalışan S.K. dengesini kaybetmesi sonucu zemine düştü.
İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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