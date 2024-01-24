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Gaziantep'te İş Yerlerinde Ruhsat ve Tabela Denetimi Yapıldı - Son Dakika
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Gaziantep'te İş Yerlerinde Ruhsat ve Tabela Denetimi Yapıldı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde zabıta ekipleri tarafından iş yerlerinde ruhsat ve tabela denetimi gerçekleştirildi. Yabancı uyruklu kişilerin işlettiği iş yerlerinde de tabela ve ruhsat kontrolü yapıldı. Zabıta Müdürü Sedat Palta, denetimlerin amacının şehirdeki ticari faaliyetlerin düzenli ve yasal bir şekilde yürütülmesini sağlamak olduğunu belirtti. Ruhsatı olmayan iş yerlerine süre verilirken, kurallara uymayan iş yerlerinde kapatma işlemi yapıldı. Denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi.

Gaziantep\'te İş Yerlerinde Ruhsat ve Tabela Denetimi Yapıldı
24.01.2024 - 13:02,
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde zabıta ekiplerince, iş yerlerinde ruhsat ve tabela denetimi yapıldı.

Zabıta ekipleri yabancı uyruklu kişilerin işlettiği iş yerlerinde de tabela ve ruhsat kontrolü yaptı.???????

Zabıta Müdürü Sedat Palta, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Zabıtalarımız yerel düzenlemelere uyum konusunda işbirliği yaparak şehirdeki ticari faaliyetlerin düzenli ve yasal bir şekilde yürütülmesini sağlamaktadır. Bu tür denetimler, şehirdeki işletmelerin standartlara uygun şekilde hizmet vermesini ve toplum sağlığının korunmasını amaçlamaktadır. Özellikle ülkelerindeki iç savaştan dolayı ülkemize sığınan yabancı uyruklu vatandaşların açtığı iş yerleri hususunda da hassasiyet ile durduk. Denetimlerimiz neticesinde ruhsatı olmayan iş yerlerinin ruhsat almaları için süre verdik. Ayrıca kurallara uymayan iş yerlerinde de kapatma işlemi yaptık. Denetimlerimiz ara vermeden devam edecek."

Kaynak: AA
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