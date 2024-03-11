Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde işçi servisinin direğe çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.
Nurettin S. idaresindeki 27 AHH 635 plakalı işçi servisi, ilçe merkezi girişindeki orta refüjde bulunan direğe çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 8 kişi, sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te işçi servisi kaza yaptı: 8 yaralı - Son Dakika
Kahramanmaraş'ta bakkal işleten 90 yaşındaki Zekeriya Çömez, kullandığı 50 yıllık terazinin değerlendiğini ve isteyenlere satmadığını söyledi. Çömez, terazinin daha sağlıklı ve güvenli olduğunu belirtti.
Edirne'de iş insanları, ramazan ayında ihtiyaç sahiplerinin borçlarının ödendiği Osmanlı geleneklerinden 'zimem defteri' geleneğini yaşattı. TÜMKİAD Edirne Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri, kentte iki bakkal ve bir fırına giderek veresiye defterindeki borçları kapattı. İş insanları, ihtiyaç sahiplerinin borçlarını ödeyerek veresiye defterlerini aldı. Bu tür girişimlerin toplumda dayanışma ve yardımlaşma kültürünü güçlendirdiği belirtiliyor.
Osmaniye'de biri eşi, diğeri akrabası 2 kadına zorla fuhuş yaptırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Suriye uyruklu A.A., sorgusunda evlendirilme vaadiyle Türkiye'ye getirildiğini ve yanına yerleştiği akrabası L.H. tarafından fuhşa zorlandığını ileri sürdü. L.H'nin karısı E.İ. de eşi tarafından şiddet ve baskıyla para karşılığı fuhşa zorlandığını iddia etti. İddialar üzerine gözaltına alınan L.H, tutuklandı ve iki kadın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda, hırsızlık olaylarının aydınlatılması amacıyla bir evde yapılan aramada, değeri 50 bin TL olan oto yedek parçaları, laptop bilgisayarlar, cep telefonları, tabletler, fişekler, suikast tabancası, ruhsatsız tüfekler, fotoğraf makineleri, terazi ve bakır kablolar ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheliler gözaltına alındı.
Yeryüzü Çocukları Derneği, Hatay'da depremden etkilenen çocuklarla ramazan sevincini paylaşmak için çeşitli etkinlikler düzenliyor. Konya 3. Etap Konteyner Kenti'ndeki çocuk dostu alanda ramazan hazırlıkları yapılarak konteyner süslemesi gerçekleştirildi. Dernek, ayrıca zekat, fitre, bayramlık ve kumanya dağıtımı da yapacak.
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