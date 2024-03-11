Gaziantep\'te işçi servisi kaza yaptı: 8 yaralı

Osmaniye'de Zorla Fuhuş Yaptırma İddiasıyla Tutuklama

Osmaniye'de biri eşi, diğeri akrabası 2 kadına zorla fuhuş yaptırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Suriye uyruklu A.A., sorgusunda evlendirilme vaadiyle Türkiye'ye getirildiğini ve yanına yerleştiği akrabası L.H. tarafından fuhşa zorlandığını ileri sürdü. L.H'nin karısı E.İ. de eşi tarafından şiddet ve baskıyla para karşılığı fuhşa zorlandığını iddia etti. İddialar üzerine gözaltına alınan L.H, tutuklandı ve iki kadın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.