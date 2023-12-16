Gaziantep\'te İsrail saldırılarında ölen çocuklar için gökyüzüne balonlar bırakıldı

Gaziantep'te, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ölen çocukları temsilen gökyüzüne balonlar bırakıldı.

Davet ve Kardeşlik Vakfı ile AYDER Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneğince, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda "Göğe Kanat Çırpan Çocuklar" etkinliği düzenlendi.

Bir araya gelen grup adına konuşan yazar Muhammed Kılınç, Gazzelilerin yanında olduklarını söyledi.

Batı'nın iki yüzlü davrandığını belirten Kılınç, şöyle konuştu:

"Gazzelilerin, Kudüslülerin, Filistinlilerin hakkı yok mu? Gazze'deki çocuklar, çocuk değil mi? İşte Aksa Tufanı'nın bütün dünyaya teşhir ettiği bir hakikat de Batı'nın iki yüzlülüğü hatta çok yüzlülüğüdür. Hesaplarına geldiği yerde 'İnsan hakları çiğneniyor, savaş suçu işleniyor.' diye birilerini mahkum ederken birilerini taltif etmeye, mükafat vermeye, her gün milyar milyar dolarlarla destek vermeye devam ediyor zalimler. Onların bir hesabı var, Allah'ın da bir hesabı var. Elbette Allah'ın planı, bütün planların üstünde ve önündedir. Galip gelecek olan Allah'ın planıdır."

Kur'an-ı Kerim tilavetinin gerçekleştirildiği ve çocuklar tarafından duaların okunduğu programın sonunda İsrail'in saldırılarında yaşamını yitiren Gazzeli çocuklar için gökyüzüne çok sayıda balon bırakıldı.