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Gaziantep'te Kaçak Silah ve Kaçak Ürün Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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Gaziantep'te Kaçak Silah ve Kaçak Ürün Operasyonu: 2 Tutuklama

Gaziantep'te polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, kaçak silah, çay, sigara ve alkol ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramalarda 10 tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 12 şarjör, 8 bin 700 kilo çay, 148 paket sigara, 4 şişe alkol ile 2 kulaklık bulundu. Operasyon sonucunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

17.01.2024 - 10:18,
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GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, kaçak silah, çay, sigara ve alkol ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında 2 ev ve 2 araçta arama yaptı. Yapılan aramalarda 10 tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 12 şarjör, 8 bin 700 kilo çay, 148 paket sigara, 4 şişe alkol ile 2 kulaklık ele geçirildi. Kaçak silah ve diğer ürünlere el koyan ekiplerin gözaltına aldığı ismi açıklanmayan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Gaziantep\'te Kaçak Silah ve Kaçak Ürün Operasyonu: 2 Tutuklama
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Gaziantep'te Kaçak Silah ve Kaçak Ürün Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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