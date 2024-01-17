Gaziantep\'te Kaçak Silah ve Kaçak Ürün Operasyonu: 2 Tutuklama

GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, kaçak silah, çay, sigara ve alkol ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında 2 ev ve 2 araçta arama yaptı. Yapılan aramalarda 10 tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 12 şarjör, 8 bin 700 kilo çay, 148 paket sigara, 4 şişe alkol ile 2 kulaklık ele geçirildi. Kaçak silah ve diğer ürünlere el koyan ekiplerin gözaltına aldığı ismi açıklanmayan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.