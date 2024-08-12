Gaziantep'te Kurutmalık Sebzelerin Üretimi Artıyor - Son Dakika
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Gaziantep'te Kurutmalık Sebzelerin Üretimi Artıyor

Gaziantep\'te Kurutmalık Sebzelerin Üretimi Artıyor

Gaziantep'te kış yemeklerinin vazgeçilmezi olan dolmalık sebzelerin kurutulması sezonu başladı. Sebzeler güneşin hakim olduğu yüksek tepelere asılarak kurutuluyor ve Türkiye'nin yanı sıra birçok ülkeye ihraç ediliyor. Gaziantep Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, kurutmalık sebze üretiminin arttığını ve ihracat rakamlarının da yükseldiğini belirtti.

12.08.2024 11:05
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GAZİANTEP'te kış yemeklerinin vazgeçilmezi dolmalık sebzelerin kurutulmasına başlandı. Türkiye'nin dört bir yanına ve yurt dışına satılan kurutmalıkların büyük bölümü 40 dereceyi aşan sıcaklıkta hazırlanırken, sezonun başlaması ile kentin yüksekleri bu ürünlerle renklendi.

Kış yemeklerinin vazgeçilmez lezzetlerinden kurutmalık sezonu, havaların ısınması ile başladı. Hasadı yapılan sebzeler, içleri çıkarıldıktan sonra iplere dizilerek güneşin hakim olduğu yüksek tepelere kurulan üçgen şekilde hazırlanan tahtalara asılarak kurumaya bırakılıyor. 10-15 gün boyunca güneş altında bekletilen sebzeler tamamen kuruduktan sonra toplanıyor. Kurumasının ardından paketlenerek tüketime ve satışa hazır hale getirilen sebzeler, Türkiye'nin yanı sıra yoğunlukla gurbetçilerin yaşadığı birçok ülkeye ihraç ediliyor.

'İHRACAT RAKAMLARIMIZ DA ARTIYOR'

Gaziantep Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, kurutmalık sezonunun başlaması ile kentin yüksek yerlerinde renk cümbüşü yaşandığını söyledi. Karayılan, kurutmalık sebzelere yönelik ilgi ile patlıcan, biber ve kabak gibi ürünlerin ekim alanlarının arttığını belirterek, "Kurutmalıklarımız şu anda Gaziantep'ten dünyanın her yerine gidiyor. Kurutmalıklara ilginin artmasıyla şehrimizde sebze ekimi yapılan alan miktarı da arttı. Haliyle bu alan ciddi bir gelir oluşturmaya başladı. Her ülkeden bu kurutmalıklar için talep var. Amacımız, tüm tüketicilerin sağlıklı gıdaya ulaşmalarını sağlamak. Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak bu ürünlerin her türlü kalite kontrol denetimlerini yapıyoruz. İhracat rakamlarımız da her geçen gün artarak devam ediyor" dedi.

PATLICAN VE BİBERDE REKOLTE ARTIŞI

Mehmet Karayılan, kurutmalıkların Gaziantep'te üretilerek dünyanın birçok ülkesine gönderildiğini söyledi. Karayılan, patlıcan ve biber üretiminde geçen yıllara oranla rekoltede ciddi bir artış olduğunu da dile getirdi. Öte yandan kentin yüksek yerlerinde sebzelerin kurutulmasını yapan çoğunluğu kadın üreticiler, sabah erken saatlerde çalışmaya başladıklarını, sıcaklığın arttığı vakitlerde güneşin kurutmalıkları yakmaması için üzerlerine bez örttüklerini belirtti. (DHA

Haber: Kadir GÜNEŞ Kamera: Ahmet ATMACA -GAZİANTEP- DHA

Kaynak: DHA

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