Gaziantep'te minibüs ve beton mikseri çarpışması sonucu 9 kişi toprağa verildi - Son Dakika
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Gaziantep'te minibüs ve beton mikseri çarpışması sonucu 9 kişi toprağa verildi

Gaziantep\'te minibüs ve beton mikseri çarpışması sonucu 9 kişi toprağa verildi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen kazada minibüs ile beton mikserinin çarpışması sonucu hayatını kaybeden 9 kişi, defnedildi. Cenazeler, helallik alınmasının ardından Yeşilyurt Mahalle Mezarlığı'na getirildi ve burada İl Müftüsü tarafından cenaze namazı kılındı. Törene, cenaze yakınları ve yetkililerin yanı sıra öğretmen ve öğrenciler de katıldı. Kazada hayatını kaybeden 8 kişi Yeşilyurt Mahalle mezarlığında toprağa verilirken, bir kişinin cenazesi Esenler Mahallesi'nde defnedildi. Törene katılan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, acılı ailelere destek oldu.

07.05.2024 13:53
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde minibüs ile beton mikserinin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 9 kişi, toprağa verildi.

Hayatlarını kaybeden Şükrü Sağlam (71) Sena Taşkın (18), Sıdıka Ümran Yıldırım (15), Elif Görmez (17), Rakibe Erinmez (32), Sultan Erinmez (18), Sude Çelik (18), Hatice Günen (44) ve Sibel Sağlam'ın (18) cenazeleri, İslahiye Devlet Hastanesi morgundan alınarak, ilk önce Yeşilyurt Mahalle merkezine getirilerek helallik alındı.

Daha sonra kırsal Yeşilyurt Mahalle Mezarlığına getirilen cenazeler için İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından öğle namazına müteakip cenaze namazı kıldırıldı. Törene cenaze yakınları ile Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Gaziantep Valisi Kemal Çeber ile vefat eden öğrencilerin eğitim gördüğü İslahiye Anadolu Lisesi ile İslahiye Farabi Mesleki Teknik Lisesi'nden öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Cenazelerden 8'i Yeşilyurt Mahalle mezarlığında toprağa verildi, Sude Çelik'in naaşı ise Esenler Mahallesi'nde toprağa verildi.

Bazı vatandaşların gözyaşlarına hakim olamadığı törene katılan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ümran Yıldırım'ın annesi Sultan'ı teselli ettiği görüldü.

İslahiye- Hatay kara yolunun Ağabey mevkisinde dün Latif Örs idaresindeki 27 K 5127 plakalı minibüs ile Mehmet Göğüş yönetimindeki 27 AJT 349 plakalı beton mikserinin çarpışması sonucu aralarında öğrencilerin de olduğu 9 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'te minibüs ve beton mikseri çarpışması sonucu 9 kişi toprağa verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te minibüs ve beton mikseri çarpışması sonucu 9 kişi toprağa verildi - Son Dakika
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